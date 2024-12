TEKKEN WORLD TOUR

TEKKEN 8 INCORONA IL CAMPIONE DEL PRIMO TEKKEN WORLD TOUR E SVELA IL TOUR DEL 2025 E LA ROADMAP DEI DLC

Bandai Namco Entertainment Europe S.A.S. ha festeggiato un’emozionante conclusione delleTEKKEN World Tour Global Finals 2024 di Tokyo, incoronando VARREL | Rangchucome campione dopo un intenso scontro con Falcons | Atif Butt. L’evento delle prime Finals ha anche incluso alcuni importanti annunci, svelando ilTEKKEN World Tour 2025 e alcuni dei piani per la Season 2 di TEKKEN 8, che inizierà nella primavera del 2025. I giocatori possono anche aspettarsi nel corso dei Game Awards il 12 dicembre di vedere l’ultimo personaggio DLC della Season 1.

Sviluppato dai Bandai Namco Studios,TEKKEN 8 sfrutta la potenza dell'Unreal Engine 5 per spingere i limiti dei giochi di combattimento. Il tanto atteso sequel del leggendario franchise è anche uno dei titoli più apprezzati della serie. Non solo, continua a fornire nuovi contenuti dopo il suo lancio nel gennaio 2024, aggiungendo per la prima volta un nuovo capitolo della modalità Storia e fornendo ai giocatori nuovi personaggi e stage, oggetti di gioco ed entusiasmanti collaborazioni con marchi di alto profilo come NIKE e Gentle Monster.TEKKEN 8 è disponibile per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC.

Annunciato nel corso delle Finals, maggiori dettagli sulTEKKEN World Tour 2025 saranno condivisi successivamente. Per tutte le informazionitekkenworldtour.com.

Durante l’evento sono anche stati svelati alcuni aggiornamenti perTEKKEN 8 come il Photo Mode che è stato ulteriormente migliorato con una funzione di ricerca che permette ai giocatori di localizzarne altri usando il loro TEKKEN ID. In aggiunta, livelli bonus saranno aggiunti al Fight Pass, offrendo ai giocatori ancora più ricompense e sfide! Maggiori dettagli saranno svelati successivamente.

Per il trailer:

https://youtu.be/8mog36nG82Y? feature=shared

TEKKEN WORLD TOUR 2024 inizia il 13 aprile: registrazioni aperte - TEKKEN WORLD TOUR 2024, la prima competizione globale che include TEKKEN 8, inizierà il 13 aprile 2024. I giocatori possono registrarsi ora sull’Esports TEKKEN Portal. Partendo da Electric Clash 2024, che avverrà il 20 aprile in Ontario (Canada), gli appassionati potranno competere per diventare il giocatore di TEKKEN 8 con la miglior posizione in classifica.

IL TEKKEN WORLD TOUR 2024 TORNA NEL 2024 - Bandai Namco Entertainment ha incoronato un nuovo campione alle TEKKEN World Tour Finals 2023. Le finali hanno offerto una serie di incontri memorabili con una conclusione epica, che ha visto trionfare Arslan Ash. Il campione di quest'anno avrà la particolarità di essere l'ultimo concorrente a raggiungere la vetta della classifica in TEKKEN 7, poiché la società ha ufficialmente annunciato che il nuovo torneo, il TEKKEN World Tour 2024, tornerà ad aprile con un nuovissimo evento competitivo che vedrà il debutto di TEKKEN 8.

TEKKEN World Tour 2022 - registrazione aperta ai giocatori - La registrazione al TEKKEN World Tour 2022, la principale competizione per TEKKEN 7 nel 2022, è ora aperta per giocatori e organizzatori di tornei. Chi è interessato può andare su https://tekken-esports.bn-ent.net/ per registrarsi e avere tutte le informazioni.