TEKKEN WORLD TOUR 2024 inizia il 13 aprile: registrazioni aperte

TEKKEN WORLD TOUR 2024, la prima competizione globale che include TEKKEN 8, inizierà il 13 aprile 2024. I giocatori possono registrarsi ora sull’Esports TEKKEN Portal.

Partendo da Electric Clash 2024, che avverrà il 20 aprile in Ontario (Canada), gli appassionati potranno competere per diventare il giocatore di TEKKEN 8 con la miglior posizione in classifica. L’edizione del 2024 avrà due classifiche: Globale e Regionale, entrambe utilizzate per decidere i migliori giocatori che si qualificheranno per leTEKKEN WORLD TOUR 2024 Finals.

Per il trailer:

https://youtu.be/x7IWZ5OCUys? feature=shared

Inoltre, nuove regole sono state aggiunte. La selezione dello stage sarà sempre casuale e sarà consentito loStile Speciale, il nuovo modo di giocare che è stato sviluppato per TEKKEN 8.

Il regolamento completo è disponibile suhttps://tekkenworldtour.com/.

IlTEKKEN WORLD TOUR 2024 sarà diviso in 15 Regioni* e le modalità di ottenimento dei punti per scalare entrambe le classifiche saranno le seguenti:

Classificha Globale

Punti per il miglior posizionamento al MASTER+



Punti per i due migliori posizionamenti ai MASTER



Punti per i tre migliori posizionamenti ai CHALLENGER



Punti per i quattro migliori posizionamenti ai DOJO

Classifica Regionale

Punti per i sei migliori posizionamenti ai DOJO Regionali

Lista delle Regioni. Per i Paesi inclusi in ogni Regione, vai suhttps://tekkenworldtour.com/