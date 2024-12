Neopatentati: ecco le 5 usate più amate

In vista dell?entrata in vigore della nuova normativa, CARFAX ha condotto uno studio sulle vetture di seconda mano che possono essere guidate dai neopatentati per scoprire quali sono le preferite e gli eventuali rischi nascosti che potrebbero ridurne i livelli di sicurezza e affidabilità, aspetti importanti per qualsiasi conducente, ma ancora più critici quando al volante è una persona con poca esperienza di guida.

In vigore dal prossimo 14 dicembre, la riforma del Codice della Strada ha introdotto nuove norme per i neopatentati e allungato da uno a tre anni il periodo in cui sono previste restrizioni per le vetture che possono guidare. Se da una parte il lasso di tempo viene esteso, dall?altra i limiti alle auto sono diventano meno restrittivi rispetto al passato, stabilendo un nuovo rapporto peso/potenza massimo che ora passa a 75 kW per tonnellata, mentre la potenza complessiva, anche nel caso di veicoli elettrici o ibridi plug-in, è di 105 kW.

Considerando che per i guidatori freschi di patente si tende spesso a preferire l?acquisto di un?auto di seconda mano rispetto ad una nuova, CARFAX, Azienda di riferimento a livello internazionale per le informazioni sulla storia dei veicoli, ha svolto una ricerca sulla propria piattaforma da cui emerge che tra le vetture usate che rientrano nei nuovi limiti per neopatentati è l?intramontabile Fiat Panda a guadagnarsi la medaglia d?oro (24%) come vettura più richiesta. Al secondo posto troviamo poi ancora Fiat con la sua 500 (17%), nei vari modelli guidabili dai neopatentati ossia 500, 500e, 500 Cabrio e 500X 1.3 Mjt, a conferma di come le city car di casa FIAT siano sempre nel cuore degli italiani. In terza posizione troviamo poi la tedesca VolksWagen Polo (10%), nelle versioni 1.0 80 CV e 1.0 TGI metano, seguita a breve distanza dalla Renault Clio, con i modelli 1.0 SCe 65 ed E-Tech Hybrid, e dalla Ford Fiesta, 1.1 75 CV e Gpl (entrambe con l?8%).

Particolarmente interessanti sono poi i dati dello studio CARFAX relativi ai fattori di rischio che potrebbero compromettere la sicurezza delle auto sopramenzionate, un aspetto da non trascurare in nessun caso, ma ancora più critico quando si parla di guidatori inesperti.

Per quanto riguarda eventuali incidenti o danni subiti in precedenza dal veicolo, che se non riparati adeguatamente potrebbero andare a scapito dell?affidabilità, le cinque auto più ricercate presentano risultati molto simili, con percentuali che vanno dal 21% della Panda al 25% della 500 e della Polo, mentre analizzando le auto che risultano schilometrate, ossia con un chilometraggio effettivo più elevato di quanto dichiarato, è la Polo con l?11% a distinguersi rispetto alle altre quattro, tutte allineate sul 3%.

Se si passa, invece, ad esaminare le auto che hanno trascorso un periodo all?estero, quindi, con la possibilità che le informazioni sulla loro storia siano meno complete, e quelle che sono state di proprietà di car rental, quindi, potenzialmente soggette a usura eccessiva per l?utilizzo intenso, è la 500 ad emergere con il 13% di vetture d?importazione e con il 6% che sono state utilizzate per servizi di noleggio, mentre le altre auto si fermano in entrambi i casi al massimo alla metà di queste percentuali.

Anche se le vetture di seconda mano più richieste tra quelle idonee ai neopatentati sono prevedibilmente alcune delle city car e utilitarie più popolari in Italia, la nuova normativa rende possibile la guida anche di auto decisamente più premium, come la Tesla Model 3 RWD, che si attesta la più cercata sulla piattaforma CARFAX tra le elettriche, e la Jeep Compass 4Xe, la preferita tra le ibride plug-in. Entrambe queste auto, grazie anche a un?età media piuttosto bassa, rispettivamente di appena 3 e 2 anni, hanno avuto incidenti o subito altri danni in percentuali sensibilmente inferiori alle city car e alle utilitarie nella top 5, attestandosi intorno al 15%.

In ogni caso e a maggior ragione quando alla guida è una persona con poca esperienza, CARFAX raccomanda sempre di effettuare tutte le possibili verifiche sulla singola auto che si desidera acquistare usata, a partire da un report sulla storia del veicolo, passando poi a un controllo in officina effettuato da un meccanico di fiducia e, per finire, una prova su strada.