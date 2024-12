Baschi: Nicola Sganappa muore a 22 anni per un malore improvviso, il cordoglio della comunità

Profondo lutto a Baschi e nell'area di Orvieto per la scomparsa di Nicola Sganappa, morto improvvisamente a soli 22 anni a causa di un malore mentre si trovava a Roma con amici. Nonostante i soccorsi, per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco di Baschi, Damiano Bernardini, ha espresso il dolore dell’intera comunità con un post sui social: “Non trovo parole per descrivere una simile tragedia. L’abbraccio più forte a Enrico, Maria Angela, Fabio e tutta la famiglia”. Anche il Gruppo Ercolini di Orvieto, dove Nicola lavorava, ha voluto ricordarlo con parole di affetto: “Oggi è un giorno triste per tutta la nostra realtà. Nicola era speciale, educato, serio e rispettoso. Rimarrà sempre nei nostri cuori. Ci stringiamo alla sua famiglia nel dolore”.

Numerosi messaggi di cordoglio sono arrivati anche dal mondo del calcio, una grande passione di Nicola. L’Orvietana Calcio ha ricordato il ragazzo e manifestato vicinanza al fratello Enrico, ex portiere della squadra e attuale capitano della Virtus Baschi: “Il presidente Roberto Biagioli e tutta la società si stringono intorno a Enrico e alla famiglia per la perdita di Nicola, che ha fatto parte del nostro vivaio. Un abbraccio da tutti noi”. Anche la Virtus Baschi ha espresso il proprio cordoglio, unendosi al dolore per la scomparsa di un giovane amato e stimato.

Il territorio orvietano si unisce nel dolore per questa perdita incolmabile, con un flusso continuo di messaggi di affetto e vicinanza alla famiglia Sganappa.

