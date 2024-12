Bianca Balti racconta la sua battaglia contro il tumore: Era quasi arrivato ai polmoni, oggi non c'è traccia

Bianca Balti ha condiviso la sua esperienza con il tumore ovarico diagnosticato l'8 settembre 2024, un evento che ha cambiato radicalmente la sua vita. In un'intervista a Le Iene, la top model ha raccontato come ha scoperto la malattia, le sfide affrontate e la sua battaglia per la guarigione.

Quel giorno, a causa di forti dolori, si è recata al pronto soccorso, dove due giorni dopo è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso il Disney Family Cancer Center di Los Angeles. I medici hanno rimosso parzialmente intestino, colon e vescica per fermare il tumore al terzo stadio, che si stava avvicinando ai polmoni. "Quando intacca i polmoni diventa quarto stadio e sei praticamente morto", ha spiegato Balti, ricordando lo choc iniziale e la determinazione che ne è seguita.

Attualmente Bianca è sottoposta a chemioterapia per prevenire recidive e metastasi, ma i medici hanno confermato che al momento non vi sono tracce del tumore. Nel suo percorso di guarigione, la modella ha trovato forza nell’amore dei suoi cari, nel sostegno di amici e familiari, e nella presenza del compagno Alessandro.

Balti ha riflettuto sui cambiamenti interiori ed esteriori portati dalla malattia, raccontando come la decisione di rasarsi i capelli abbia influito sul modo in cui viene percepita dagli altri: "Le persone mi guardano con occhi diversi, mi trattano con più gentilezza".

Tra momenti di difficoltà e resilienza, Bianca ha descritto la scoperta di un nuovo senso della vita, grazie all'amore delle figlie e delle persone a lei vicine. "Ho imparato a vivere bene, anche in questa situazione. Mi sento una brava studentessa della vita", ha dichiarato con il sorriso che l’ha sempre contraddistinta.

