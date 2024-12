Bud Spencer, il figlio Giuseppe svela: Gli incassi di papà davano fastidio. E quella volta con Modugno...

Giuseppe Pedersoli, figlio di Bud Spencer (Carlo Pedersoli), ha condiviso alcune rivelazioni in un'intervista a Il Fatto Quotidiano, raccontando episodi inediti sulla vita e la carriera del celebre attore. Ha spiegato come il successo internazionale del duo Bud Spencer e Terence Hill avesse generato invidie, soprattutto tra alcuni intellettuali dell’epoca: "Il loro successo era un cruccio per molti. Visti gli interessi economici intorno al cinema, nacquero invidie e gelosie. Quando ho iniziato a lavorare con mio padre, ho capito meglio queste dinamiche".

Pedersoli ha poi ricordato la roulotte americana del padre, una sorta di zona franca dove Bud si dilettava a cucinare: "Riempiva la roulotte con pacchi di pasta e inventava ricette impensabili, come gli spaghetti ai corn flakes".

Un momento drammatico è stato quello legato al pericolo di rapimento negli anni '80: "Ci trovavamo all’Argentario e, senza preavviso, fummo scortati dai carabinieri fino al confine francese. Solo settimane dopo siamo potuti tornare a casa".

Il figlio ha sottolineato il successo planetario dei film di Bud Spencer, citando episodi che spaziano da Cuba alla Cina e all’Iraq, e l'interesse accademico suscitato dal fenomeno Bud-Terence: "Alla Sapienza di Roma organizzarono quattro giorni di dibattiti per analizzare il segreto del loro successo. Tra le interpretazioni più interessanti c’è quella che nei loro film non ci sono parolacce, bestemmie o politica, rendendoli accettabili in qualsiasi Paese, anche i più estremisti".

Sui rapporti con Terence Hill, Pedersoli ha dichiarato: "Ci sentiamo ancora. È una persona timida ma piacevole. Quando recitavano insieme, tra loro scattava una magia unica, bastava uno sguardo". Ha anche raccontato un aneddoto sul talento musicale del padre, che da giovane aveva fondato un gruppo musicale e si era imbattuto in un giovane Domenico Modugno: "Gli dissero che non avrebbe avuto futuro nella musica. Ironia della sorte, era Modugno".

Pedersoli ha concluso parlando del carisma di suo padre, che attirava folle ovunque andasse, come all’aeroporto di Berlino: "Centinaia di persone lo circondarono, mentre Jack Nicholson passava inosservato".

