Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans 2 su Mobile

Preparati a un’altra scorpacciata di fagioli e scazzottate! Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans 2 è finalmente disponibile per dispositivi iOS e Android. Stavolta, la leggendaria coppia del cinema italiano ti segue ovunque: sul divano, in tram o persino nei saloon (ma occhio al barista).

Dopo le risse da salotto su PC e console, Slaps and Beans 2 si infila comodamente nella tua tasca, senza perdere un grammo del suo inconfondibile stile. Grazie ai comandi ottimizzati per smartphone e tablet, ti sembrerà di essere al fianco di Bud e Terence, pronti ad affrontare ogni situazione con un sorriso… e magari, quando serve, con un pugno a martello!

Cosa ti aspetta?

Scazzottate senza esclusione di colpi, come solo Bud e Terence sanno fare

Pixel art di alta qualità, per un tuffo negli anni d’oro del cinema

Colonna sonora originale, impossibile da non canticchiare mentre si gioca

Una modalità juke-box per rivivere i brani più iconici quando vuoi, dove vuoi

Comandi touch ottimizzati, perché anche distribuire sberle deve essere un piacere

Mini-giochi ispirati ai film, perché il gioco è molto più che un semplice beat em up

Supporto per controller, per chi non rinuncia all’esperienza da vero gamer

Porta Bud e Terence sempre con te!

Con Slaps and Beans 2, Trinity Team ti regala una dose portatile di pura allegria e azione. Non importa dove ti trovi: Bud e Terence sono pronti a mettere in riga i cattivi e strapparci almeno il doppio delle risate!

Disponibilità

Il gioco è ora disponibile per il download su:

App Store per dispositivi iOS

Google Play Store per dispositivi Android