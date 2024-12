Donald Trump e il pressing per la pace: la guerra tra Russia e Ucraina deve finire

Donald Trump intensifica la pressione per porre fine al conflitto tra Russia e Ucraina, dichiarando che "la guerra non può continuare all'infinito". Durante un'intervista a NBC News, il neo presidente degli Stati Uniti ha sottolineato la necessità di un cessate il fuoco immediato e l'avvio di negoziati. "Troppe vite sono state distrutte inutilmente", ha affermato, esortando sia Kiev che Mosca a trovare una soluzione diplomatica.

In un incontro a Parigi con Volodymyr Zelensky, Trump ha discusso della situazione sul campo di battaglia e delle sfide globali. Zelensky, da parte sua, ha ribadito l'importanza di una pace "giusta e duratura", affermando che l'Ucraina cerca garanzie efficaci per evitare futuri conflitti. Tuttavia, il presidente ucraino ha accusato Vladimir Putin di essere "dipendente dalla guerra", richiamando l'unità internazionale per contrastare la strategia russa.

Trump ha inoltre lanciato un avvertimento all'Ucraina, dichiarando che la riduzione degli aiuti militari è "probabile". Nel frattempo, la sua amministrazione ha sottolineato la necessità che gli alleati della NATO rispettino l'impegno del 2% del PIL per la difesa comune, minacciando una possibile uscita degli Stati Uniti dall'Alleanza Atlantica.

La Russia, rappresentata dal portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, ha respinto le cifre diffuse da Trump riguardanti le perdite umane e ha ribadito le proprie condizioni per un cessate il fuoco: la rinuncia dell'Ucraina alle regioni annesse da Mosca, alla Crimea e all'ingresso nella NATO. Tuttavia, Kiev ha rigettato queste richieste, sostenendo che la soluzione diplomatica deve essere accompagnata da garanzie internazionali solide.

Il conflitto, che dura da oltre 1000 giorni, ha causato devastanti perdite umane da entrambe le parti, rendendo sempre più urgente un accordo di pace. Trump, che aveva promesso durante la campagna elettorale di favorire una risoluzione rapida, sta cercando di trasformare questa promessa in realtà, aumentando la pressione diplomatica su Mosca e Kiev.

Trump a Zelensky: L'Ucraina vuole un accordo per fermare la follia della guerra con la Russia - Donald Trump, presidente eletto degli Stati Uniti, ha dichiarato che l'Ucraina e il presidente Volodymyr Zelensky sarebbero pronti a negoziare per porre fine alla guerra con la Russia. In un post pubblicato su Truth Social, Trump ha riferito di aver incontrato Zelensky e il presidente francese Emmanuel Macron a Parigi, definendo l’incontro “produttivo”.

Ucraina-Russia: incontro Zelensky-Trump a Parigi e nuovi aiuti Usa per Kiev - Volodymyr Zelensky e Donald Trump si sono incontrati per un colloquio di 35 minuti a Parigi, con Emmanuel Macron come anfitrione, durante la cerimonia di riapertura di Notre Dame. Questo incontro si inserisce nel contesto della guerra tra Ucraina e Russia, che dura ormai da oltre 1000 giorni.

Zelensky: 10.000 Soldati Nordcoreani Addestrati per Supportare la Russia contro l'Ucraina - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un allarme riguardo all'addestramento di 10.000 soldati nordcoreani destinati a supportare la Russia nel conflitto contro l'Ucraina. Secondo informazioni di intelligence ricevute, queste truppe sono in fase di preparazione ma non sono ancora state trasferite né in Ucraina né in Russia.