Paziente Italiano guarito da sospetta 'Malattia X' dopo Rientro dal Congo

Un paziente italiano, recentemente rientrato dalla Repubblica Democratica del Congo, è stato ricoverato presso l'Ospedale San Luca di Lucca con sintomi influenzali simili a quelli della misteriosa 'Malattia X' che sta causando numerosi decessi in Congo. Il paziente, ammesso il 22 novembre, è stato dimesso il 3 dicembre dopo completa guarigione.

Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della Prevenzione, Ricerca ed Emergenze Sanitarie del Ministero della Salute, ha dichiarato: "Abbiamo ricevuto dall’Istituto Superiore di Sanità la segnalazione che presso l’Ospedale San Luca di Lucca è stato ricoverato un paziente di rientro dal Congo con sintomatologia influenzale potenzialmente riconducibile a quella descritta negli ultimi giorni nel Paese africano. La persona ricoverata dal 22 novembre è stata dimessa il 3 dicembre perché guarita. Stamane l’ospedale di Lucca ha informato l’Istituto Superiore di Sanità che sta monitorando la situazione in costante contatto con il Ministero della Salute".

Il Ministero della Salute sta effettuando gli accertamenti necessari e i campioni prelevati saranno analizzati dall'Istituto Superiore di Sanità. La situazione è sotto stretta osservazione per garantire la sicurezza pubblica e prevenire eventuali rischi sanitari.

La 'Malattia X' ha recentemente causato numerosi decessi nella Repubblica Democratica del Congo, con sintomi quali febbre alta, mal di testa, tosse e difficoltà respiratorie. Le autorità sanitarie internazionali, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità, sono in allerta e stanno indagando sull'origine e la natura di questa malattia.

Le autorità italiane continuano a monitorare attentamente la situazione, collaborando con le organizzazioni sanitarie internazionali per garantire una risposta rapida ed efficace a eventuali emergenze sanitarie.

