Treviso: 55enne rientrato dal Congo muore per sospetta febbre emorragica

Un uomo di 55 anni, residente a Trevignano in provincia di Treviso, è deceduto il 16 dicembre dopo essere rientrato da un viaggio nella Repubblica Democratica del Congo. Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana ha segnalato il caso come sospetta febbre emorragica. Sono in corso approfondimenti diagnostici in collaborazione con l'Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma per determinare l'origine dell'infezione.

In attesa dei risultati, sono state prontamente attivate le misure di sanità pubblica previste per tali situazioni, in accordo con il Ministero della Salute, l'Istituto Superiore di Sanità e l'Istituto Spallanzani. È stato disposto l'isolamento fiduciario domiciliare per l'unico contatto noto dell'uomo, con conseguente avvio della sorveglianza sanitaria.

La febbre emorragica è una malattia grave causata da virus come il Nairovirus, trasmesso principalmente attraverso punture di zecche infette o contatto con fluidi corporei di animali o persone infette. I sintomi includono febbre alta, dolori muscolari, mal di testa e, nei casi più gravi, emorragie interne ed esterne. Il tasso di mortalità può variare dal 10% al 40%, a seconda della tempestività e dell'efficacia delle cure mediche.

Negli ultimi mesi, la Repubblica Democratica del Congo ha registrato un aumento dei casi di malattie febbrili di origine sconosciuta, con sintomi simili alla febbre emorragica. Le autorità sanitarie italiane hanno innalzato il livello di attenzione per monitorare eventuali casi importati e prevenire la diffusione di tali patologie sul territorio nazionale.

Si attendono gli esiti degli esami diagnostici per confermare la causa del decesso dell'uomo di Trevignano e valutare ulteriori misure di sanità pubblica, se necessarie. Nel frattempo, le autorità sanitarie raccomandano a chiunque rientri da aree a rischio di prestare particolare attenzione alla comparsa di sintomi sospetti e di rivolgersi immediatamente a un medico in caso di necessità.

Treviso, rissa tra giovanissimi in centro: 22enne grave dopo ferita al collo con coccio di bottiglia - Un grave episodio di violenza è avvenuto in via Castelmenardo, nel centro di Treviso, intorno alle 22. Durante una rissa tra una decina di giovani, tra cui alcuni minorenni, un ragazzo italiano di 22 anni è stato ferito al collo con un coccio di bottiglia raccolto da terra.

Treviso - Getta materasso in discarica con dentro 50mila euro! - A Montebelluna, una colf ha inconsapevolmente gettato un materasso in discarica, senza sapere che all'interno erano nascosti 50mila euro, gioielli e carte di credito appartenenti all'anziana proprietaria dell’abitazione. E' successo nella mattinata di ieri, quando la donna ha deciso di eliminare il vecchio materasso, ritenendolo ormai inutilizzato e senza valore, lasciato in garage dalla proprietaria.

Omicidio-suicidio della mamma di Treviso - malessere dietro il gesto di Susanna Recchia - I corpi senza vita della donna di 45 anni e della figlioletta sono stati rinvenuti questa mattina nel fiume Piave.Le motivazioni del gesto non lascerebbero spazio ad altre ipotesi Attualità - Secondo quanto si apprende da fonti investigative, non ci sarebbero dubbi che sia stato un forte stato di malessere interiore quello che ha portato la 45enne Susanna Recchia di Miane, Treviso, a togliersi la vita insieme alla figlioletta di tre anni sofferente di epilessia.