Deputato Borrelli aggredito in diretta Facebook: arrestato un 26enne a Napoli

Il deputato Francesco Emilio Borrelli, rappresentante dei Verdi, è stato aggredito durante una diretta su Facebook mentre denunciava il fenomeno dei parcheggi abusivi nel Centro Storico di Napoli. Un 26enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali, ha sferrato un pugno al parlamentare dopo circa un’ora di trasmissione, ed è stato successivamente arrestato con l'accusa di lesioni personali e resistenza a pubblico ufficiale.

La Polizia di Stato, intervenuta prontamente in via Sant’Arcangelo a Baiano, nel quartiere Forcella, ha bloccato l’aggressore, che in preda a un forte stato di agitazione continuava a insultare e cercava di colpire il deputato, respingendo chiunque tentasse di fermarlo. Durante l’intervento, il 26enne ha riferito di accusare un malore, facendo intervenire il personale del 118. Tuttavia, l’uomo ha proseguito con il suo comportamento violento, arrivando ad aggredire anche un medico.

Nonostante la resistenza opposta dall’aggressore, gli agenti sono riusciti a immobilizzarlo e arrestarlo. Nel corso dell’operazione, altre quattro persone coinvolte nell’accaduto sono state denunciate a piede libero per reati analoghi. L'episodio ha sollevato ulteriore attenzione sulle problematiche legate alla sicurezza nel territorio e sulla necessità di tutelare chi si impegna in prima linea per il rispetto della legalità.

