Sesso sulla funicolare di Capri: deputato Borrelli condivide immagini inquietanti

In un recente post che ha suscitato scalpore sui social media, il deputato Francesco Emilio Borrelli ha condiviso delle immagini che, sebbene non rivelino molto, nascondono una storia piuttosto inquietante. Le immagini mostrano tre persone - due uomini e una donna - coinvolte in comportamenti estremamente sconvenienti sulla famosa funicolare che collega il porto di Marina Grande al centro dell'isola di Capri.

Non è ancora chiaro quali fossero esattamente i comportamenti inappropriati esibiti dai tre individui, poiché Borrelli ha preferito omettere i dettagli specifici. Tuttavia, nonostante questa mancanza di chiarezza, le immagini hanno rapidamente iniziato a diffondersi sui social media, suscitando sia curiosità che commenti sarcastici. Finora, la compagnia locale di trasporti non ha rilasciato alcuna dichiarazione in merito all'incidente.

Il deputato Borrelli ha rivelato che le immagini condivise sono degli screenshot tratti da un video di sorveglianza presente all'interno della funicolare. Questo dettaglio può essere dedotto dall'angolazione e dal timestamp visibile nell'angolo superiore sinistro dello schermo. Il video, quindi, sta "ciclando", per usare un'espressione popolare, alimentando ulteriori discussioni.

Borrelli ha anche confermato l'esistenza del video di sorveglianza e ha espresso la sua totale disapprovazione per l'intero episodio, dichiarando in modo categorico: "Questo non è il tipo di turismo che vogliamo". Con queste parole, ha sottolineato l'importanza di un comportamento rispettoso nei confronti di questa rinomata località turistica.

Altre News per: sessosullafunicolarecaprideputatoborrellicondivide