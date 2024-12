Napoli-Lazio: formazioni, orario e dove seguirla in tv e streaming

Il Napoli ospita oggi, domenica 8 dicembre, la Lazio allo Stadio Diego Armando Maradona per la 15ª giornata di Serie A. Gli azzurri, guidati da Antonio Conte, puntano a riconquistare la vetta della classifica, attualmente occupata dall'Atalanta con 32 punti, uno in più del Napoli, che ha però una partita da recuperare. La Lazio di Marco Baroni, reduce da una vittoria per 3-1 contro il Napoli negli ottavi di Coppa Italia grazie a una tripletta di Tijjani Noslin, si trova a 28 punti e mira a ridurre il distacco dalle prime posizioni.

Il calcio d'inizio è previsto per le 20:45.

Le probabili formazioni:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia.

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Dele-Bashiru, Isaksen; Dia, Zaccagni, Castellanos.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN, accessibile sia in streaming sulla piattaforma che tramite smart TV.

Questo incontro rappresenta un'opportunità per il Napoli di riscattarsi dalla recente eliminazione in Coppa Italia ad opera della Lazio e di consolidare la propria posizione in campionato. Per la Lazio, una vittoria significherebbe avvicinarsi ulteriormente alle zone alte della classifica, confermando il buon momento di forma.

