Ucraina-Russia: incontro Zelensky-Trump a Parigi e nuovi aiuti Usa per Kiev

Volodymyr Zelensky e Donald Trump si sono incontrati per un colloquio di 35 minuti a Parigi, con Emmanuel Macron come anfitrione, durante la cerimonia di riapertura di Notre Dame. Questo incontro si inserisce nel contesto della guerra tra Ucraina e Russia, che dura ormai da oltre 1000 giorni. Trump, che tra poco più di un mese prenderà possesso della Casa Bianca, ha ribadito la sua intenzione di promuovere una rapida intesa tra Zelensky e Putin, un tema centrale della sua campagna elettorale vincente.

In un mondo sempre più segnato dalla crisi in Medio Oriente e dalla tensione in Siria, il ruolo di Trump sarà determinante. L'Ucraina, pur respingendo ipotesi di concessioni territoriali, potrebbe ora considerare un congelamento del conflitto in cambio di garanzie di sicurezza legate alla crescente integrazione con la NATO. Dall'altra parte, Mosca rifiuta l'idea che Kiev entri nell'Alleanza Atlantica e considera annesse le regioni ucraine di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson.

L'incontro trilaterale all'Eliseo è stato definito da Zelensky come "produttivo", esprimendo gratitudine a Trump e Macron per il loro impegno. Il presidente ucraino ha sottolineato l'importanza di un accordo che garantisca la fine del conflitto con una "pace giusta", ribadendo la possibilità di ottenere la pace attraverso la forza.

Nel frattempo, il governo americano ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti per Kiev, con 988 milioni di dollari in forniture, tra cui droni, missili per il sistema Himars e supporto per la manutenzione di attrezzature essenziali, come confermato dal Pentagono.

Zelensky: 10.000 Soldati Nordcoreani Addestrati per Supportare la Russia contro l'Ucraina - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un allarme riguardo all'addestramento di 10.000 soldati nordcoreani destinati a supportare la Russia nel conflitto contro l'Ucraina. Secondo informazioni di intelligence ricevute, queste truppe sono in fase di preparazione ma non sono ancora state trasferite né in Ucraina né in Russia.

Crisi politica in Corea del Sud: ripercussioni globali e legami con Ucraina e Russia - La crisi politica in Corea del Sud sta generando tensioni che superano i confini nazionali, con effetti potenzialmente significativi sulla guerra tra Ucraina e Russia. La dichiarazione della legge marziale da parte del presidente Yoon Suk Yeol, motivata da ragioni interne secondo i funzionari, e il suo successivo ritiro, hanno innescato un dibattito acceso.

Ucraina, Nato avverte: avanzata russa accelera, pressione crescente sul fronte - Il fronte del conflitto tra Russia e Ucraina si muove verso ovest, con un'accelerazione significativa delle operazioni militari russe. Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, ha segnalato un cambiamento nel tono dei messaggi da Bruxelles, enfatizzando la serietà della situazione e la necessità di un supporto occidentale decisivo.