Riapertura di Notre-Dame: cerimonia con leader mondiali a Parigi

Oggi, sabato 7 dicembre 2024, la cattedrale di Notre-Dame a Parigi riapre ufficialmente le sue porte, cinque anni dopo il devastante incendio del 15 aprile 2019. La cerimonia inaugurale, prevista per le 19:00, si svolgerà all'interno della cattedrale a causa di condizioni meteorologiche avverse, con raffiche di vento tra i 65 e gli 80 km/h previste nella regione dell'Île-de-France.

Il presidente francese Emmanuel Macron ospiterà numerosi capi di Stato e di governo per l'occasione. Tra gli invitati figurano il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, la first lady Jill Biden, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, il presidente italiano Sergio Mattarella e la premier Giorgia Meloni. Saranno presenti anche il re Filippo del Belgio, il principe William del Regno Unito e altri dignitari internazionali.

Per garantire la sicurezza dell'evento, in un contesto di elevata minaccia terroristica, sono stati mobilitati circa 6.000 agenti di polizia e gendarmi.

La prima messa nella cattedrale restaurata si terrà domani, domenica 8 dicembre, alle 10:30, presieduta dall'arcivescovo di Parigi Laurent Ulrich, con la partecipazione di Macron e di altri leader stranieri. Alle 18:30 è prevista la prima messa aperta al pubblico, con circa 2.500 persone attese; la celebrazione sarà trasmessa da France Télévisions.

Le celebrazioni proseguiranno per un'intera settimana, con la cattedrale aperta fino alle 22:00 dall'8 al 14 dicembre, offrendo ai fedeli e ai visitatori l'opportunità di ammirare il rinnovato splendore di Notre-Dame.

Notre-Dame: proposta di ingresso a pagamento per preservare il patrimonio culturale - La proposta della ministra della Cultura francese, Rachida Dati, di introdurre un biglietto di ingresso per visitare Notre-Dame a Parigi ha suscitato un ampio dibattito. Secondo le dichiarazioni della ministra, il costo per la visita sarebbe di 5 euro, e l'idea è di applicare tariffe più alte per i turisti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea, specialmente per monumenti come il Museo del Louvre.

Riapertura di Notre-Dame: Paul McCartney possibile ospite alla cerimonia del 7 dicembre - La Cattedrale di Notre-Dame, chiusa dal devastante incendio del 2019, riaprirà ufficialmente il 7 dicembre 2024. Questo evento simbolico segnerà la conclusione dei lavori di restauro, anche se alcune opere continueranno dopo la riapertura. La cerimonia sarà caratterizzata da momenti spirituali e politici di grande rilievo, con la presenza di importanti personalità, tra cui il presidente Emmanuel Macron e vari rappresentanti del mondo dell'arte e della cultura.