Robbie Williams: Sanremo? Nel '94 ero strafatto, ma mi piacerebbe tornarci

Robbie Williams ha parlato del suo passato al Festival di Sanremo durante una conferenza stampa a Roma, in occasione della presentazione del biopic Better Man di Michael Gracey, che arriverà al cinema dal 1° gennaio con Lucky Red. Il cantante di Angels e Feel ha ricordato la sua prima partecipazione al Festival nel 1994 con i Take That: "Ero strafatto, e chi se lo ricorda". Williams ha anche espresso il desiderio di tornare a Sanremo: "Mi piacerebbe essere invitato di nuovo".

Nel corso dell'incontro, il cantante ha condiviso anche il suo apprezzamento per l'energia e l'accoglienza del pubblico italiano, specialmente dopo la sua esibizione alla finale di X Factor. Parlando della frenesia che caratterizza i programmi televisivi italiani, ha sottolineato: "Nel backstage c’è un bellissimo caos, ma quello che va in onda è perfetto. Negli show britannici, invece, sono tutti precisini". Williams ha concluso esprimendo la sua ammirazione per l'Italia: "Se riesci ad accogliere tutta questa passione, non puoi fare a meno di innamorarti del paese".

