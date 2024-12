Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro e X20 Max disponibili

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro e Xiaomi Robot Vacuum X20 Max ora disponibili in Italia

Pulizie complete e senza sforzo con i due nuovi aspirapolveri smart di Xiaomi, da oggi acquistabili su mi.com e Amazon con convenienti promo Early Bird.

Xiaomi ha annunciato la disponibilità in Italia di Xiaomi Robot Vacuum X20 Max e Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro. Le due nuove soluzioni altamente smart integrano una tecnologia all'avanguardia nell’ambiente domestico, offrendo un’esperienza di pulizia completa e senza stress anche agli utenti più esigenti.

Entrambi i prodotti potranno essere acquistati da oggi in modalità Early Bird su mi.com e Amazon fino al 19 dicembre.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max: potenza e precisione per una pulizia superiore.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Max è la soluzione ideale per una casa curata e pulita in modo impeccabile senza sforzi. Dotato di una stazione base all-in-one, presenta un sistema di lavaggio automatico dei mop pad ad alta temperatura, con possibilità di personalizzazione della temperatura dell’acqua. La funzione di asciugatura ad aria calda elimina gli odori in sole tre ore.L'innovativo braccio mop estendibile arriva a pulire anche gli angoli più difficili, mentre la potenza di aspirazione di 8000Pa rimuove efficacemente polvere e peli di animali.

Grazie alla tecnologia di evitamento degli ostacoli, si muove agilmente tra i mobili, garantendo una pulizia accurata. Con la batteria da 5200mAh, offre fino a 120 minuti di pulizia continua.Xiaomi Robot Vacuum X20 Max è disponibile da oggi a 649,99€ su mi.com e su Amazon.

Non è tutto: entrambi i canali offrono imperdibili occasioni in early bird!· Su mi.com, attraverso la promo Early Bird valida fino al 19 dicembre, con l’acquisto di Xiaomi Robot Vacuum X20 Max sarà possibile ricevere in omaggio un accessorio relativo al prodotto, più Xiaomi Smart Air Purifier 4 Compact.· Su Amazon, acquistando in modalità Early Bird, sarà invece possibile acquistarlo a soli 599,99€, con uno sconto di 50€.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro: pulizia semplificata per chi è spesso fuori casa.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro offre una pulizia completa e intelligente, perfetta per ambienti di grandi dimensioni. La stazione base all-in-one svuota automaticamente il serbatoio in 13 secondi e pulisce il mop, semplificando la manutenzione. Con 7000Pa di potenza di aspirazione e quattro livelli regolabili, gestisce sporco e peli su diverse superfici, compresi i tappeti.Inoltre, il rilevamento intelligente dei tappeti ottimizza la potenza dove necessario, mentre la tecnologia di evitamento degli ostacoli garantisce una copertura totale. La batteria da 5200mAh permette fino a 160 minuti di pulizia continuativa.

Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro è disponibile da oggi a 499,99€ su mi.com e Amazon.

Anche in questo caso, sono presenti occasioni in early bird.· Su mi.com, fino al 19 dicembre, con l’acquisto di Xiaomi Robot Vacuum X20 Pro sarà possibile ricevere in omaggio un accessorio relativo al prodotto, più Xiaomi Fan Heater.· Su Amazon, sempre fino al 19 dicembre, sarà possibile acquistarlo a soli 479,99€, con uno sconto di 20€.

Fitness sempre più smart con Xiaomi - Arrivano le nuove Xiaomi Smart Band 9 Pro e Xiaomi Smart Band 9 ActiveXiaomi presenta Xiaomi Smart Band 9 Pro e Xiaomi Smart Band 9 Active. Entrambi i wearable offrono funzionalità all'avanguardia pensate per migliorare il monitoraggio del fitness, il controllo della salute e la praticità nella vita di tutti i giorni, soddisfacendo le diverse esigenze degli utenti, dai principianti ai professionisti.

Xiaomi TV Max 2025 e Xiaomi TV S Mini LED 2025 - Xiaomi, azienda di elettronica di consumo e di produzione intelligente, annuncia oggi l’arrivo sul mercato di Xiaomi TV MAX 2025 e Xiaomi TV S Mini LED 2025. Xiaomi TV MAX 2025: View to the MAXXiaomi TV MAX 2025 è progettato per offrire un'esperienza di intrattenimento senza precedenti: l’integrazione di Google TV offre l'accesso ad un mondo illimitato di contenuti che spaziano dai film alle app fino ai giochi.

Xiaomi svela Redmi Watch 5 Lite e Redmi Watch 5 Active - Redmi Watch 5 Lite sfoggia un elegante display AMOLED da 1,96” e offre fino a 18 giorni di autonomia, grazie al GNSS integrato, mentre Redmi Watch 5 Active, con il suo ampio display LCD da 2”, garantisce 18 giorni di autonomia e chiamate Bluetooth® per una connessione sempre attivaXiaomi Technology, azienda di elettronica di consumo e produzione intelligente, ha lanciato due potenti ed eleganti smartwatch, Redmi Watch 5 Lite¹ e Redmi Watch 5 Active¹, progettati per migliorare la vita di tutti i giorni grazie a funzionalità avanzate di connettività e monitoraggio della salute ad un prezzo accessibile.