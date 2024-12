Omicidio di Brian Thompson: Killer Smascherato mentre Flirta con la Receptionist dell'Ostello

La polizia di New York è sempre più vicina a identificare il sospettato dell'omicidio di Brian Thompson, CEO di UnitedHealthcare, avvenuto mercoledì scorso. Fonti investigative hanno rivelato alla ABC News che gli inquirenti hanno ottenuto un'immagine chiara del volto dell'uomo grazie a un'interazione con la receptionist dell'HI New York City Hostel, situato nell'Upper West Side. Durante il check-in, la receptionist ha chiesto al sospetto di mostrare il suo sorriso; l'uomo ha quindi abbassato la mascherina, permettendo alle telecamere di sorveglianza di riprendere il suo volto scoperto.

Il sospettato si è registrato nell'ostello utilizzando un documento del New Jersey non suo e con un'identità falsa. È arrivato a New York il mese scorso con un autobus Greyhound proveniente da Atlanta, ma ha effettuato il check-in nell'ostello solo il 30 novembre.

Mercoledì mattina, l'uomo ha sparato a Thompson a distanza ravvicinata fuori dall'hotel Hilton, dove il CEO stava partecipando a una conferenza. Il commissario della polizia di New York, Jessica Tisch, ha descritto l'attacco come "sfacciato e mirato", sottolineando la sua natura premeditata. Sui bossoli rinvenuti sulla scena del crimine erano incise le parole "negare", "difendere" e "deporre", suggerendo un possibile messaggio o movente legato alle pratiche dell'industria assicurativa.Al momento, il movente rimane sconosciuto e l'arma del delitto non è stata ancora ritrovata.

Le autorità continuano a esaminare le immagini di sorveglianza e a raccogliere testimonianze per identificare e arrestare il responsabile dell'omicidio di Brian Thompson.

Omicidio del CEO Brian Thompson: messaggi incisi sui proiettili svelano possibili motivazioni - Il 4 dicembre 2024, intorno alle 6:45 del mattino, Brian Thompson, CEO di UnitedHealthcare, è stato assassinato a New York. L'omicidio è avvenuto davanti all'hotel Hilton Midtown, situato sulla 54ª strada, mentre Thompson si recava a una conferenza per investitori della sua azienda.

