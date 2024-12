GTA Online:bonus per l'agenzia di cauzioni

Fai soldi legalmente grazie ai bonus per l'agenzia di cauzioni

Ottieni ricompense doppie sui ricercati standard e sui guadagni dell'agenzia di cauzioni, GTA$ e RP tripli nella nuova serie della comunità e altro

Fai rispettare la legge e dai la caccia ai criminali per ottenere GTA$ e RP doppi catturando ricercati standard in GTA Online. Cattura tre ricercati di qualsiasi tipo per completare la sfida settimanale e metterti in tasca 100.000 GTA$ aggiuntivi.

Non vedi l'ora di metterti sulle tracce di questi avanzi di galera? Visita Maze Bank Foreclosures e acquista l'agenzia di cauzioni con il 40% di sconto fino al 9 dicembre. Tutte le relative migliorie e modifiche sono scontate del 40%, quindi questo è il momento perfetto per aggiungere un membro dello staff in più o la blindatura al furgone dell’agenzia di Bottom Dollar.

GTA$ doppi sui guadagni dell'agenzia di cauzioni

Lo staff dell'agenzia di cauzioni vuole aiutarti a catturare i ricercati e gonfiarti le tasche. Ottieni GTA$ doppi sui guadagni dell'agenzia di cauzioni fino al 9 dicembre. Acquista il potenziamento per assumere gli agenti dalla Maze Bank Foreclosures con il 40% di sconto, poi raggiungili alla scrivania nell'agenzia di cauzioni per affidargli un compito.

Aggiornamento sulla Sfida dei Colpi

La community ha raggiunto ben 16.000 MILIARDI di GTA$ a favore dell’obiettivo di 20.000 MILIARDI di GTA$ nella Sfida dei Colpi, putroppo ad oggi il valore raggiunto non è sufficiente.

Tenendo in considerazione quanto questo obiettivo fosse difficile da raggiungere, e quanto vicina sia arrivata la community, abbiamo deciso di estendere la durata della sfida e regalare a chiunque porti a termine un Colpo conclusivo, valido come parte della sfida, il Bomber Pacific Standard, consegnato entro 72 ore dall’accesso questa settimana.

Accedi e gioca a GTA Online in qualsiasi momento tra oggi e il 9 dicembre per ricevere il bomber e continua a dare il meglio durante i Colpi conclusivi per raggiungere i 20.000 MILIARDI di GTA$ e ricevere una nuova barca della polizia Predator e il Completo delle forze dell'ordine N.O.O.S.E come parte di GTA Online: Agents of Sabotage.

GTA$ e RP tripli nella serie della comunità

L'inverno si avvicina e la serie della comunità include un insieme di emozionanti gare e deathmatch ispirati alla stagione più fredda. Partecipa a queste creazioni uniche e fantasiose incentrate sul freddo e otterrai GTA$ e RP tripli fino al 9 dicembre.

Scivola fino alla vittoria su una pista ghiacciata sul lago artificiale Land Act. Affronta con abilità strette curve a gomito, uno spericolato sovrappasso e il percorso innevato che rende tutto più difficile in questa avvincente gara stunt invernale.

Il successo attende i piloti più avventurosi in questa impervia gara stunt. Attraversa un percorso fuoristrada innevato ricco di rampe, curve a gomito e un traguardo segnato da un gigantesco dirigibile.

Gareggia attraverso le gallerie e solleva una scia di neve in questa gara stunt adrenalinica con corse sui muri, percorsi capovolti, piattaforme sospese e salti da capogiro che potrebbe farti precipitare verso una fine prematura.

Dimostra di meritare la lista dei cattivi mentre sfondi barriere posizionate nella bocca di enormi statue di Babbo Natale con i jet a propulsione della Rocket Voltic.

Affronta un campo di battaglia ricoperto dalla neve, mettiti al riparo grazie alle piramidi e usa l'Up-n-Atomizer che, con i suoi laser, aggiunge lampi di colore al paesaggio grigio di questo intenso deathmatch a squadre.

Questo deathmatch a squadre si sviluppa attorno a una grande piattaforma che può essere oggetto di sparatorie incessanti o essere scalata per ottenere una posizione di vantaggio. Usa il coltello che troverai in giro per ottenere punti aggiuntivi per ogni uccisione.

Sorpassa la concorrenza senza perdere il controllo: il clima invernale garantisce grandi scivolate in questa pista Hotring ricoperta di neve.

Juggernaut torna in GTA Online

Metti il giubbotto pesante e infliggi mega danni a un gruppo di ingenui avversari nei panni del Juggernaut con la serie in evidenza di questa settimana. Elimina il Juggernaut della squadra avversaria per vincere.

Autosalone Premium Deluxe Motorsport

Fai visita al leggendario Simeon Yetarian nel suo autosalone Premium Deluxe Motorsport per scoprire la sua nuova selezione di veicoli, con un'elegante berlina, la sua livrea retrò a tempo limitato e molto altro:

Enus Stafford (berlina, 30% di sconto) con livrea a tempo limitato Oh Enus!

Progen Tyrus (supercar, 30% di sconto)

Weeny Dynasty (sportiva classica, 30% di sconto)

Dinka Thrust (moto)

Invetero Coquette BlackFin (muscle car)

Autosalone Luxury Autos e altro ancora...

Dai un’occhiata al duo in vetrina all'autosalone Luxury Autos di Rockford Hills: la Bollokan Envisage (sportiva, 30% di sconto) e la Declasse Impaler SZ (muscle car).

Sfreccia sulle autostrade di Los Santos a velocità folli con il Weeny Issi Rally (SUV) personalizzato da Hao, che mette in mostra uno stile elegante e meccaniche potenziate come freni da gara, prestazioni del motore migliorate e altro (solo su PS5 e Xbox Series X|S).

Vinci la serie di gare dell'Autoraduno di LS per tre giorni consecutivi e otterrai le chiavi della Överflöd Autarch (supercar). Visita l'area di prova per scoprire come si comportano la Vapid Peyote Gasser (muscle car, 30% di sconto), la Vulcar Fagaloa (sportiva classica) e la Lampadati Tigon (supercar, 30% di sconto) in Prove a tempo competitive, Corse ai checkpoint ad alta velocità e sessioni freestyle.

Fai girare la ruota fortunata nel Casinò e Resort Diamond per vincere premi tra cui il primo premio: la classica Declasse Tahoma Coupe (muscle car), una combinazione di fascino vintage e pura potenza.

SCONTI

Questa settimana, approfitta dei bonus dell'agenzia di cauzioni con il 40% di sconto sulle agenzie e sulle relative migliorie e modifiche, oltra a una serie di sconti sui veicoli, tutti disponibili fino al 9 dicembre:

Agenzia di cauzioni – 40% di sconto

Migliorie e modifiche per l'agenzia di cauzioni – 40% di sconto

Bollokan Envisage (sportiva) – 30% di sconto

Canis Castigator (SUV) – 30% di sconto

Enus Paragon S (sportiva) – 30% di sconto

Vapid Dominator FX (muscle car) – 30% di sconto

Vapid Dominator FX Interceptor (veicolo d'emergenza) – 30% di sconto

Enus Stafford (berlina) – 30% di sconto

Lampadati Tigon (supercar) – 30% di sconto

Vapid Peyote Gasser (muscle car) – 30% di sconto

Progen Tyrus (supercar) – 30% di sconto

Weeny Dynasty (sportiva classica) – 30% di sconto

Inventario e sconti del Furgone delle armi

50% di sconto su armi e armi da lancio (solo per gli abbonati a GTA+) | Ascia da guerra | Fucile di precisione | Mitra tattico | Lanciagranate (30% di sconto) | Fucile a pompa Sweeper | Pistola vintage | Granate | Tubi bomba | Mine di prossimità | Giubbotti antiproiettile

