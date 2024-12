Kyrgios lancia una nuova provocazione a Sinner: Tornare in campo senza fallire test antidoping

Nick Kyrgios ha riacceso la polemica con Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, con un nuovo tweet su X. Il tennista australiano, ancora in fase di recupero dopo un lungo stop, ha scritto: "È bello aver messo in banca tanti giorni consecutivi di allenamento. Il polso è ricostruito e torno in campo, senza fallire nessun test antidoping".

Il 29enne di Canberra non gioca un match Atp dal giugno 2023, quando fu sconfitto a Stoccarda dal cinese Yibing Wu. L'atleta, spesso al centro di controversie, è atteso al rientro nei tornei del circuito. Nel frattempo, Kyrgios ha lanciato un'ulteriore stoccata a Sinner e a Iga Swiatek, alimentando il dibattito sull’etica sportiva.

Solo pochi giorni fa, sempre su X, aveva risposto a un commento con un altro attacco velato: "Sarebbe meglio non ci fossero persone che imbrogliano e si possano guardare allo specchio sapendo di aver ottenuto risultati senza imbrogli". Un riferimento diretto che non lascia dubbi sull'obiettivo delle sue parole.

Jannik Sinner e Anna Kalinskaya: la crisi è alle spalle? Il viaggio a Miami segna una possibile riconciliazione - La relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya potrebbe aver superato la crisi che l'aveva colpita recentemente. Come riportato dal Corriere della Sera, il viaggio di Sinner a Miami per il 26esimo compleanno di Kalinskaya sembra segnare la fine dei problemi sentimentali tra i due.

Jannik Sinner: 'Ho commesso un errore'. A Wimbledon ero pallido; ho capito chi sono i veri amici - Il 2024 è stato un anno indimenticabile per Jannik Sinner, segnato da trionfi e sfide personali. Il tennista italiano ha conquistato due titoli del Grande Slam, raggiunto la vetta del ranking mondiale, vinto le ATP Finals e contribuito a un'altra vittoria in Coppa Davis per l'Italia.

Jannik Sinner rifiuta Sanremo: Ho cose migliori da fare - Jannik Sinner, numero uno del tennis mondiale, ha dichiarato apertamente di non avere intenzione di partecipare al Festival di Sanremo. Durante i Supertennis Awards di Milano, evento dedicato ai successi del tennis azzurro, l’altoatesino ha risposto a Piero Chiambretti in modo diretto: "A Sanremo? Non penso di andarci.