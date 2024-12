Indiana Jones e l’Antico Cerchio’ disponibile sul cloud NVIDIA

Indiana Jones e l’Antico Cerchio disponibile al lancio sul cloud con tutta la potenza di RTX e uno sconto fino al 50%

Esplorate i 13 nuovi giochi in arrivo sul cloud questo mese, insieme a nuovi sconti natalizi!

In occasione di questo GFN Thursday, NVIDIA annuncia l’arrivo sul cloud dell'attesissimo Indiana Jones and the Great Circle di Bethesda. Gli utenti che si sono assicurati la Premium Edition da Steam o dal Microsoft Store potranno giocarvi in streaming con l'Accesso Anticipato nel cloud, intraprendendo così l'avventura ancor prima del lancio. La prossima settimana, inoltre, gli utenti potranno accedere al gioco in streaming tramite PC Game Pass su GeForce NOW.

Grazie a GeForce NOW, chiunque è in grado di giocare - anche con le tech RTX ON, soprattutto con il nostro nuovo sconto Day Pass. Provate l’esperienza sul cloud e godetevi tutti i vantaggi degli abbonamenti Ultimate e Performance per 24 ore con uno sconto del 25%, fino al 12 dicembre. Gli utenti Ultimate e del Day Pass possono giocare a ‘Indiana Jones and the Great Circle’ fino a 4K 120 fps con l'accesso esclusivo ai server GeForce RTX 4080 ed essere tra i primi a tuffarsi nell'ultima avventura di Indiana Jones senza dover aspettare i tempi di download.

Gli sconti della scorsa settimana, in occasione del Black Friday, sono stati un successo per la community dei videogiocatori. Insieme a questo GFN Thursday, annunciamo infatti una nuova offerta a tempo limitato: 50% di sconto sul primo mese di un nuovo abbonamento Ultimate o Performance. Sia che si tratti di un nuovo utente o di un upgrade, vogliamo facilitare i giocatori permettendo loro di accedere ai nuovi titoli più attesi e agli oltre 2.000 giochi supportati sui loro dispositivi, l’offerta sarà valida fino al 30 dicembre.

Queste offerte GeForce NOW sono anche l'occasione perfetta per riunire online tutta la squadra e giocare in co-op a 6 giocatori a Path of Exile 2 in accesso anticipato, l'attesissimo seguito del popolare gioco di ruolo d'azione di Grinding Gear Games. Immergetevi nell'oscuro e grintoso mondo di Wraeclast e scegliete tra 6 classi giocabili per affrontare le campagne del gioco.

Ecco il nostro elenco dei 13 nuovi giochi in uscita nel mese di dicembre, di cui 4 disponibili in streaming a partire da questa settimana:

Indiana Jones and the Great Circle (Advanced Access su Steam e Xbox, disponibile sul Microsoft Store)

Path of Exile 2 (Nuovo lancio su Steam e Grinding Gears, 6/12)

JR EAST Train Simulator (Steam)

JR EAST Train Simulator Demo (Steam)

In uscita nel mese di dicembre:

Fast Food Simulator (Nuovo lancio su Steam, 10/12)

Legacy of Kain Soul Reaver 1&2 Remastered (Nuovo lancio su Steam, 10/12)

The Spirit of the Samurai (Nuovo lancio su Steam, 12/12)

The Lord of the Rings: Return to Moria (Steam)

NieR:Automata ( Steam )

) NieR Replicant ver.1.22474487139… ( Steam )

) Replikant Chat ( Steam )

) Supermarket Together ( Steam )

) Ys X: Nordics ( Steam )

NVIDIA App, il nuovo Bundle di Indiana Jones e nuovi titoli - In arrivo tante novità: NVIDIA App, il nuovo Bundle di Indiana Jones e nuovi titoli con GeForce Game Ready Driver e DLSS 3 Questa settimana è ricca di novità: NVIDIA lancia ufficialmente la versione 1.0 di NVIDIA app, rilascia i nuovi Driver GeForce Game Ready, annuncia il nuovo bundle Indiana Jones and the Great Circle™ GeForce RTX serie 40 e, infine, ci sono in arrivo una nuova serie di giochi potenziati dalle tecnologie RTX.

NVIDIA DLSS accelera le prestazioni di tantissimi nuovi titoli - In arrivo nuovi driver GeForce Game Ready Questa settimana NVIDIA rilascia tantissime novità, oltre al lancio dei nuovi driver GeForce Game Ready: Alan Wake 2: The Lake House: Immergetevi in una straziante esperienza survival horror con The Lake House, la nuova espansione di Alan Wake 2, ambientato in un nuovo luogo inquietante sulle rive del lago Cauldron.

NVIDIA semplifica i MetaHuman con ACE - In occasione dell'Unreal Fest di Seattle, NVIDIA ha rilasciato nuovi plugin Unreal Engine 5 per NVIDIA ACE, rendendo più semplice la creazione e la realizzazione di personaggi MetaHuman dotati di intelligenza artificiale su PC Windows. ACE è una suite di tecnologie umane digitali che forniscono voce, intelligenza e animazione basate sull'intelligenza artificiale generativa.