Motorola presenta gli smartphone nel Colore Pantone

Motorola è la prima e unica azienda al mondo a proporre smartphone nell’elegante Colore Pantone dell'Anno 2025, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse

La ricerca dell'armonia arriva in ogni aspetto della nostra vita. Proviamo immensa gioia nei piaceri semplici e questo "viziarsi" può assumere molteplici forme: che si tratti di concedersi un dolce, un caffelatte o passeggiate nella natura, apprezziamo i momenti riservati a noi stessi.

Prendersi del tempo per sé porta appagamento ed equilibrio, ci permette anche di sintonizzarci meglio con il mondo che ci circonda. Questa è l'ispirazione alla base del Colore Pantone dell'Anno 2025, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse, una calda tonalità marrone che richiama la deliziosa qualità del cacao, del cioccolato e del caffè e si rivolge al nostro desiderio di comfort. Gli ultimi dispositivi Motorola, motorola razr 50 ultra e motorola edge 50 neo, sono immersi in questa tonalità mocha.

Per anni, Motorola e Pantone hanno celebrato il Colore Pantone dell'Anno, che riflette le tendenze culturali in atto in tutto il mondo. Sofisticato e alla moda ma non pretenzioso, il Colore Pantone dell'Anno 2025, Mocha Mousse, amplia la nostra percezione del colore marrone, trasforma la tonalità da umile e concreta ad aspirazionale ed elegante. PANTONE 17-1230 Mocha Mousse presenta un tocco di glamour discreto ma di buon gusto.

In riferimento al colore di quest'anno e alla partnership in proseguimento, Ruben Castano, Vice Presidente Customer Experience and Design di Motorola, ha dichiarato: "Mocha Mousse rafforza l'importanza di assaporare il momento, un promemoria per concedersi i semplici piaceri della vita, ispirandoci anche a creare un nuovo morbido inserto composto da fondi di caffè. La sua essenza calda e confortante incarna la natura sensoriale di questa tonalità, incoraggiando gli utenti a prendersi cura di sé e a godersi i semplici piaceri della vita".

Scelto per rappresentare Mocha Mousse a livello globale, motorola razr 50 ultra con il suo iconico design a conchiglia offre agli utenti una esperienza unica, grazie al suo grande display esterno che consente ai consumatori di creare e collaborare al meglio. Questo include l'utilizzo della fotocamera in Flex View per catturare i ricordi in modi diversi. Rappresenta anche uno strumento rapido e istantaneo, perché la fotocamera si apre con una semplice rotazione del polso. motorola edge 50 neo segue l'esempio con un design resistente ma armonioso, protetto ma ugualmente elegante. È la perfetta fusione tra arte e tecnologia, creando un'esperienza smartphone equilibrata che affascina e delizia.

"Abbiamo applicato Mocha Mousse a due dispositivi diversi perché questo colore è incredibilmente versatile ed elegante. Questo offre ai nostri clienti più opzioni per la connessione, la gioia e l'espressione di sé. Siamo estremamente orgogliosi dei prodotti che portano il Colore Pantone dell'Anno 2025 e della nostra partnership strategica pluriennale con Pantone", ha affermato Castano.

Entrambi i dispositivi riflettono il calore morbido e la natura sensoriale del colore, incoraggiando gli utenti a prendersi cura di sé e a godersi i semplici piaceri della vita.

"Il crescente movimento per allinearci più strettamente con il mondo naturale è espresso da Motorola nei dispositivi che hanno creato utilizzando il Colore Pantone dell'Anno 2025", ha dichiarato Laurie Pressman, Vice Presidente del Pantone Color Institute. "Caratterizzato dalla sua natura organica, PANTONE 17-1230 Mocha Mousse avvicina abilmente il mondo virtuale e quello fisico introducendo una dimensione di intimità e sensorialità nel motorola razr 50 ultra e nel motorola edge 50 neo, arricchendo le nostre azioni quotidiane insieme ai nostri dispositivi preferiti".

motorola razr 50 ultra e motorola edge 50 neo nel Colore Pantone dell'Anno 2025 saranno disponibili in mercati selezionati in tutto il mondo.

