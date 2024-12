Diablo Immortal – Raduno dei Primi Maligni in Sanctuarium in Rovina

Oggi, Blizzard Entertainment ha rivelato quale sarà il culmine della storia che dura ormai da due anni e mezzo in Diablo Immortal: il ritorno di Diablo e un epico scontro finale. In "Sanctuarium in Rovina", giocatori e giocatrici possono sfruttare il potere della spada angelica El'druin per affrontare il Signore del Terrore, rinato al massimo delle sue forze grazie alla Pietra del Mondo.

Questo aggiornamento senza precedenti di Diablo Immortal presenta una nuova campagna principale, la zona più grande fino ad ora, attività e sistemi di fine gioco e molto altro, ma soprattutto ci porta al climax narrativo di Era della Disfatta.

DIABLO, IL SIGNORE DEL TERRORE : dopo essersi lentamente ripreso grazie al potere di un frammento della Pietra del Mondo, il Signore del Terrore Diablo ha fatto ritorno. Ha dato il via al suo regno del terrore, spalleggiato da Scheggiati e demoni, per trasformare Sanctuarium in uno dei suoi incubi. Il combattimento contro Diablo sarà il più grande e difficile scontro con un boss fino a questo momento, con abilità strazianti, effetti diabolici e intensità elevata (e una grande densità di nemici). Il Signore del Terrore usa sia abilità conosciute sia una gamma di poteri inediti, che gli vengono forniti dal frammento della Pietra del Mondo in suo possesso, in grado di alterare la realtà. Evoca la luce di El'druin e affronta di petto questa minaccia inarrestabile.

: la nuova zona di Diablo Immortal è una landa vasta e oscura, costellata di cadaveri, pozze di sangue e orrori terrificanti. Lanciati all'esplorazione di questa regione, fai incetta di bottini e uccidi i mostri Scheggiati, fino ad arrivare allo scontro con Diablo in persona. Lungo la strada, dovrai affrontare alcuni dei nemici più potenti mai visti in un gioco di Diablo, tra cui i boss di Diablo I più popolari tra i fan e i pericolosi luogotenenti del Signore del Terrore. SPEDIZIONI E INFERIQUIARIO : Sanctuarium in Rovina introduce le spedizioni ardue, ovvero spedizioni potenziate da modificatori casuali. Queste spedizioni costituiscono una nuova sfida per chi ha già molta esperienza, con la promessa di ricompense extra. L'Inferiquiario inoltre avrà nuove battaglie contro i boss, per mettere alla prova le abilità di giocatori e giocatrici contro nemici formidabili ispirati alle manifestazioni di Diablo.

: Sanctuarium in Rovina introduce le spedizioni ardue, ovvero spedizioni potenziate da modificatori casuali. Queste spedizioni costituiscono una nuova sfida per chi ha già molta esperienza, con la promessa di ricompense extra. L'Inferiquiario inoltre avrà nuove battaglie contro i boss, per mettere alla prova le abilità di giocatori e giocatrici contro nemici formidabili ispirati alle manifestazioni di Diablo. BRUMALTINA: dal 17 dicembre al 7 gennaio, giocatori e giocatrici potranno pregustare le festività di Brumaltina, completando fino a tre compiti giornalieri per ricevere ricompense innevate e fare progressi verso premi di Brumaltina ancora più ricchi. Ogni fine settimana, basterà effettuare l'accesso per ricevere doni celebrativi. Inoltre, sarà possibile partecipare alla longeva tradizione di Brumaltina per cui ci si scambia biglietti d'auguri con amici e alleati.

