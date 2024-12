Caltanissetta, anziano ucciso in casa: arrestato il fratello per omicidio aggravato

A Caltanissetta, Angelo Polizzi, 64 anni, è stato arrestato per l'omicidio del fratello Ignazio Polizzi, 77 anni, avvenuto il 21 novembre scorso. Questa mattina la polizia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip, contestando l’omicidio aggravato dalla coabitazione e dal vincolo di parentela.

Il corpo di Ignazio è stato trovato nell'appartamento di via Lunetta, dove viveva con il fratello, riverso a terra con profonde ferite alla testa. Sul luogo, gli inquirenti hanno rinvenuto un secchio con acqua e sangue, utilizzato per pulire il pavimento. Angelo Polizzi aveva inizialmente dichiarato che il fratello si fosse tolto la vita sbattendo ripetutamente la testa a terra durante un’improvvisa crisi, nonostante i suoi tentativi di fermarlo. Questa versione è apparsa subito poco credibile.

Le indagini e i risultati dell'autopsia hanno svelato una diversa dinamica. Tra i due fratelli sarebbe scoppiata una lite, come già riferito dallo stesso Angelo agli inquirenti, che sarebbe poi degenerata in violenza. Angelo avrebbe colpito Ignazio ripetutamente alla testa, uccidendolo. Successivamente, avrebbe tentato di coprire le tracce del delitto pulendo il sangue e chiamando i soccorsi.

Angelo Polizzi è stato condotto nel carcere di Caltanissetta.

