Ndrangheta a Brescia: arrestata suor Anna Donelli, coinvolto anche ex consigliere comunale

La Direzione Distrettuale Antimafia (DDA) di Brescia ha coordinato un'operazione che ha portato all'arresto di 25 persone, sospettate di appartenere a un'organizzazione criminale legata alla 'ndrangheta. Tra gli arrestati figura suor Anna Donelli, una religiosa che operava come volontaria nelle carceri di San Vittore a Milano e a Brescia. Secondo gli inquirenti, la suora avrebbe facilitato la comunicazione tra i membri detenuti dell'organizzazione e quelli in libertà, trasmettendo messaggi, ordini e direttive.

Le indagini hanno rivelato che suor Donelli era in contatto con esponenti di spicco del clan, come Stefano Terzo e Francesco Tripodi. Attraverso la sua attività di assistente spirituale, avrebbe veicolato informazioni utili alla pianificazione di attività criminali. Intercettazioni hanno mostrato che membri dell'organizzazione si riferivano a lei come "uno dei nostri" e la consideravano una risorsa all'interno delle strutture carcerarie.

Tra gli arrestati c'è anche un ex consigliere comunale di Brescia per Fratelli d'Italia, posto agli arresti domiciliari e che era già stato coinvolto in precedenti indagini giudiziarie.

L'operazione ha coinvolto la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, che hanno eseguito le misure cautelari nei confronti dei 25 indagati. Le accuse includono associazione mafiosa, estorsione e traffico di stupefacenti. L'inchiesta ha permesso di smantellare una rete criminale radicata nel territorio bresciano, evidenziando ancora una volta la presenza della 'ndrangheta nel Nord Italia.

Suor Anna Donelli, oltre al suo impegno nelle carceri, aveva raccontato in passato la sua esperienza di vita, descrivendo il suo lavoro come una "palestra di umanità" che le aveva permesso di vedere "prima di tutto e sopra tutto la persona". Queste dichiarazioni contrastano con le accuse mosse nei suoi confronti, gettando un'ombra sulla sua attività religiosa.

