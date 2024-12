Chi è Suor Anna Donelli: la religiosa arrestata per presunti legami con la 'ndrangheta

Suor Anna Donelli, volontaria da oltre 15 anni nel carcere di San Vittore a Milano, è tra le 25 persone arrestate il 5 dicembre 2024 nell'ambito di un'operazione della Procura di Brescia contro un presunto gruppo criminale legato alla 'ndrangheta. Secondo gli inquirenti, la religiosa avrebbe facilitato le comunicazioni tra i membri dell'organizzazione e i detenuti affiliati, sfruttando il suo ruolo di assistente spirituale.

Nata nel 1967, Suor Anna ha intrapreso il cammino religioso a 21 anni. Nel 2001, ha subito la tragica perdita della sorella gemella, deceduta in un incidente stradale lasciando tre figli piccoli. Questo evento ha profondamente segnato la sua vita e la sua vocazione. Dal 2010, ha dedicato il suo impegno pastorale alle carceri e alle periferie di Pavia, Roma e Milano, sviluppando una particolare attenzione verso le persone con disagio psichico.

In passato, Suor Anna ha espresso preoccupazione per le condizioni dei detenuti con problemi psichici, sottolineando la necessità di un sostegno adeguato e denunciando la mancanza di dignità all'interno delle strutture carcerarie. Tuttavia, le recenti accuse la vedono coinvolta in attività illecite, mettendo in discussione il suo operato e la sua integrità.

Le indagini proseguono per chiarire il ruolo di Suor Anna Donelli all'interno dell'organizzazione criminale e per accertare la veridicità delle accuse a suo carico. La vicenda ha suscitato sgomento sia nella comunità religiosa che nell'opinione pubblica, sollevando interrogativi sull'infiltrazione della criminalità organizzata in ambiti inaspettati.