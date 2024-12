Offerte natalizie Oclean: regala un sorriso impeccabile

Oclean celebra il Natale con offerte straordinarie per migliorare la cura orale e offrire regali unici. Fino al 27 dicembre, promozioni su tutto il sito, bundle esclusivi e regali omaggio rendono accessibile a tutti la qualità premium Oclean. Scopri i dettagli sul sito ufficiale europeo.

Bundle natalizi in evidenza

Couple Deluxe: X Pro Elite, X Pro (Rosa), W10 Water Flosser, A10 Air Pump Flosser e borsa in omaggio. Prezzo originale: 309,50 €, ora disponibile a 149,90 €.

Couple Essential: X Lite S, A10 Air Pump Flosser, S1 UV Toothbrush Sanitizer e spazzolino Ease. Da 179,60 € a 129,90 €.

Self-Care First: A10 Flosser, spazzolino Ease, testine Easy, 2 N20 Nozzles e filo interdentale. Da 109,59 € a 89,90 €.

X Pro Premium Bundle: spazzolino X Pro Smart Sonic, sei testine e custodia da viaggio. Prezzo originale: 119,99 €, ora a 69,90 €.

Sconti su tutto il sito e regali esclusivi

Oltre ai bundle, le spese cumulative garantiscono vantaggi extra:

Da 50 €: spedizione gratuita.

Da 79 €: -15% + un pacco di floss picks.

Da 99 €: -20% + due pacchi di floss picks.

Da 109 €: -25% + borsa in omaggio.

Da 129 €: -30% + sterilizzatore UV S1.

Offerte e bundle non cumulabili.

Oclean combina innovazione e qualità per trasformare la cura orale domestica in un'esperienza professionale. Perfetto per un regalo utile e di classe o per migliorare il proprio sorriso.

