Processo plusvalenze Juventus: oltre 200 richieste di parte civile a Roma

A Roma è iniziato il processo contro gli ex vertici della Juventus, con circa 200 richieste di costituzione di parte civile depositate all'udienza preliminare. L’inchiesta sui conti della società, partita dai pm torinesi, è approdata nella Capitale per competenza territoriale. Tra le richieste presentate al gup Anna Maria Gavoni figurano enti come Consob, azionisti, associazioni di consumatori e fondi di investimento.

La prossima udienza è fissata per il 27 gennaio. Gli indagati sono una decina, tra cui l’ex presidente Andrea Agnelli, l’ex vicepresidente Pavel Nedved, Fabio Paratici e Maurizio Arrivabene. Le accuse nell’ambito dell’inchiesta ‘Prisma’ includono reati come aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. Secondo l’accusa, sarebbero state effettuate plusvalenze fittizie e manovre sui contratti dei calciatori durante la pandemia.

Il fascicolo era stato trasferito a Roma dopo la decisione della Cassazione, che aveva dichiarato l’incompetenza territoriale di Torino. La gestione del caso è stata affidata ai pm Lorenzo Del Giudice e Giorgio Orano, coordinati dal procuratore aggiunto Giuseppe Cascini.

Moggi: Juventus non da scudetto, mercato? Venderei Douglas Luiz, terrei Fagioli - Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha espresso la sua opinione sul momento delicato della squadra bianconera durante un'intervista ad Adnkronos. La Juventus, attualmente reduce da tre pareggi consecutivi e con 10 pareggi in 19 partite ufficiali, è difficile da valutare secondo Moggi.

Mondiale per club 2025: fasce ufficiali e possibili avversarie di Inter e Juventus - La FIFA ha ufficializzato le fasce per il sorteggio della fase a gironi del Mondiale per Club 2025, che si terrà giovedì 5 dicembre a Miami alle 19:00 ora italiana. Le 32 squadre partecipanti saranno suddivise in otto gruppi da quattro, determinati in base alla fascia di appartenenza.

Lecce-Juventus 1-1: Rebic segna in extremis e blocca i bianconeri - Ante Rebic spezza i sogni di vittoria della Juventus al Via del Mare. La sfida termina 1-1, regalando al Lecce un punto cruciale per la classifica, grazie al pareggio arrivato al terzo minuto di recupero. La rete di Rebic, ex Milan, è frutto di un perfetto assist di Krstovic.