eFootball collabora con Captain Tsubasa

La collaborazione includerà eventi a tema e carte in edizione speciale di Lionel Messi e Takefusa Kubo, illustrate da Yoichi Takahashi.

Konami annuncia oggi il lancio della collaborazione con la serie manga calcistica “Captain Tsubasa” (Holly e Benji). Durante la campagna, gli utenti riceveranno una serie di fantastiche ricompense effettuando il log in a eFootball™ e potranno partecipare a nuovi eventi con protagonisti i personaggi di “Captain Tsubasa”.

Carte speciali Yoichi Takahashi Takahashi, autore di “Captain Tsubasa”, ha realizzato nuove illustrazioni esclusive per gli ambassador di eFootball™ Lionel Messi e Takefusa Kubo. In queste carte, entrambi i giocatori indossano le uniformi originali eFootball™ ispirate alla “Nankatsu Junior High School”.

Completando specifici eventi, gli utenti potranno inoltre ottenere carte crossover tra personaggi del manga e giocatori reali, tra cui “Hikaru Matsuyama” (Philip Callaghan) x Joshua Kimmich e “Ryo Ishizaki” (Bruce Harper) x Dayot Upamecano.

“Captain Tsubasa” eventi in-gameMolti gli eventi in programma in eFootball™ durante la campagna.

Nell'evento “Time Attack”, gli utenti controlleranno i personaggi di “Captain Tsubasa”, tra cui “Tsubasa Oozora” (Oliver Hutton) e “Taro Misaki” (Tom Becker), e lotteranno contro il tempo per raggiungere l'obiettivo. In ogni fase, gli utenti raccoglieranno, fino a completarla, le parti di un'opera d'arte di “Captain Tsubasa”. Questo permetterà di sbloccare avatar unici per i propri profili, oltre a vari oggetti in-game.

Grazie al “Bonus giornaliero”, gli utenti potranno guadagnare punti cimentandosi in calci di rigore con i personaggi dell'anime.

In totale saranno disponibili 10 personaggi di “Captain Tsubasa”, tra cui “Tsubasa Oozora”, “Kojiro Hyuga” (Mark Lenders) e “Hikaru Matsuyama”.

