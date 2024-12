Primo volo di consegne con droni Amazon in Italia: test completato con successo a San Salvo

Amazon ha completato il primo test operativo per le consegne con droni in Italia, precisamente nell’area di San Salvo, Abruzzo, grazie all'autorizzazione dell’Enac. Il volo, realizzato il 4 dicembre 2024, ha impiegato il drone MK-30, un sistema avanzato dotato di tecnologia di computer vision per garantire sicurezza e precisione durante le operazioni. Questo sistema permette di evitare ostacoli e di mantenere una separazione sicura con altri velivoli.

L’autorizzazione e il supporto tecnico sono stati coordinati dall’Enac in collaborazione con Enav, parte integrante del percorso di certificazione per il lancio del servizio commerciale previsto nel 2025. Amazon ha sottolineato l'importanza di una collaborazione continua con le autorità italiane per garantire il rispetto di tutti i requisiti regolamentari.

Il progetto rientra nella strategia di espansione del programma Prime Air in Europa e conferma l'impegno di Amazon verso l'innovazione e gli investimenti in Italia. Ad oggi, Amazon ha creato oltre 19.000 posti di lavoro stabili nel Paese, con un focus particolare sull’Abruzzo, dove sono stati sviluppati un deposito di smistamento a San Giovanni Teatino e un centro di distribuzione a San Salvo, generando più di 1.000 opportunità lavorative.

L’iniziativa ha suscitato commenti positivi dalle istituzioni locali. Pierluigi Di Palma, presidente di Enac, ha evidenziato come il progetto rappresenti un esempio di collaborazione tra istituzioni, politica e industria, ponendo l’Italia al centro dello sviluppo delle consegne avanzate. Marco Marsilio, presidente della Regione Abruzzo, ha sottolineato il ruolo centrale di San Salvo nell’evoluzione della logistica, mentre il sindaco della città, Emanuela De Nicolis, ha espresso orgoglio per il riconoscimento ottenuto dalla comunità locale.

Questo test segna un passo importante verso un servizio di consegna innovativo e sicuro, che promette di trasformare il settore della logistica in Italia e in Europa.

Postepay e Amazon: Nuove Iniziative per Semplificare gli Acquisti Online - Postepay, leader nel mercato dei pagamenti digitali in Italia, e Amazon, gigante globale dell'e-commerce, hanno annunciato una collaborazione per semplificare le fasi di checkout e pagamento sulla piattaforma Amazon. Questa partnership mira a migliorare l'esperienza di acquisto online dei clienti, rendendo il processo più rapido e intuitivo.

Realme GT 7 Pro: numero uno su Amazon in poche ore -

realme - offerte su Amazon in occasione del Black Friday - realme annuncia esclusive offerte su Amazon in occasione del Black Friday Dal 29 novembre al 2 dicembre sconti fino a 200 euro sui prodotti più apprezzatirealme, il marchio di smartphone in più rapida crescita a livello globale, è entusiasta di presentare le sue offerte esclusive per il Black Friday di Amazon.