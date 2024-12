Zelensky: 10.000 Soldati Nordcoreani Addestrati per Supportare la Russia contro l'Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha lanciato un allarme riguardo all'addestramento di 10.000 soldati nordcoreani destinati a supportare la Russia nel conflitto contro l'Ucraina. Secondo informazioni di intelligence ricevute, queste truppe sono in fase di preparazione ma non sono ancora state trasferite né in Ucraina né in Russia. Zelensky ha condiviso queste preoccupazioni durante un incontro con i ministri della Difesa della NATO a Bruxelles.

In una conferenza stampa congiunta con il segretario generale della NATO, Mark Rutte, Zelensky ha dichiarato che un numero imprecisato di "personale tattico" e "ufficiali" nordcoreani è già presente nei territori ucraini occupati dalla Russia. Rutte ha aggiunto che, sebbene l'Alleanza non disponga di prove concrete sull'impiego di soldati nordcoreani nei combattimenti, è noto che la Corea del Nord sta fornendo supporto alla Russia.

Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha affermato che la Russia è pronta a negoziare sulla questione ucraina, accogliendo eventuali sforzi di mediazione. La scorsa settimana, durante una conferenza stampa ad Astana, il presidente Vladimir Putin aveva ribadito la disponibilità della Russia a negoziare con l'Ucraina, secondo i termini da lui precedentemente delineati.

