Pier Silvio Berlusconi emoziona Silvia Toffanin a This is me: “Orgoglioso di te, sei il mio amore”

Pier Silvio Berlusconi ha sorpreso Silvia Toffanin entrando in studio durante la puntata di This is me, trasmessa mercoledì 4 dicembre. La conduttrice, visibilmente colta di sorpresa, ha reagito con incredulità: “Non ci credo, non me l’avevi detto”. Dal pubblico si è levato un timido coro “Bacio, bacio”, ma l’invito non è stato accolto. Berlusconi ha raggiunto la compagna e l’ha abbracciata prima di prendere la parola.

“Sono venuto qua a disturbare professionisti che lavorano. Vi ringrazio per l’accoglienza calorosissima, ma io non ho nessun talento”, ha esordito. Ha poi rivolto parole di elogio al programma e alla sua conduttrice Maria De Filippi: “Siamo qui a celebrare chi il talento ce l’ha davvero. Amici non è solo grande televisione, è un prodotto che ha scritto una nuova pagina nella storia della TV italiana. Ha portato freschezza e cambiato le forme della musica contemporanea. Questo spettacolo ci rende orgogliosi”.

Pier Silvio ha sottolineato il messaggio positivo trasmesso dal talent show: “Amici è un esempio per le famiglie e i giovani. Il talento è un dono e va onorato con impegno e lavoro duro. Questo è l’insegnamento che ognuno dovrebbe portarsi a casa”.

Prima di concludere, ha voluto ringraziare Maria De Filippi: “Maria, grazie con tutta la mia stima e il mio cuore. Sei unica, ti voglio bene”. Infine, ha dedicato un pensiero speciale alla compagna Silvia Toffanin: “Grazie Silvia, sono orgoglioso di te. Sei una grande professionista e il mio amore”.

Le sue parole hanno emozionato il pubblico e lasciato un’impronta speciale sulla puntata, celebrando sia il valore della televisione che quello delle relazioni personali.

