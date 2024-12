Terremoto di Magnitudo 5,7 Colpisce l'Iran Occidentale: Nessun Ferito Segnalato

Questa mattina, un terremoto di magnitudo 5,7 ha scosso l'Iran occidentale. Secondo l'US Geological Survey, l'epicentro è stato localizzato a circa 36 chilometri a sud-ovest di Masjed Soleyman, nella provincia del Khuzestan, a una profondità di 10 chilometri. Al momento, non si registrano feriti.

