Canada e Cina rispondono ai dazi di Trump con misure su merci statunitensi

A partire da oggi, 4 marzo 2025, entra in vigore la nuova ondata di dazi imposti dall'amministrazione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Le tariffe prevedono un aumento del 25% sulle importazioni da Canada e Messico e un incremento del 10% sui prodotti cinesi. Questa decisione è stata giustificata dalla Casa Bianca con la necessità di contrastare il traffico di droga, in particolare del fentanyl, negli Stati Uniti.

La risposta del Canada

In reazione, il primo ministro canadese, Justin Trudeau, ha annunciato l'introduzione immediata di dazi del 25% su beni statunitensi per un valore di 30 miliardi di dollari canadesi. Questa misura rappresenta la prima fase di un piano più ampio che prevede tariffe su un totale di 155 miliardi di dollari canadesi di merci americane, con ulteriori 125 miliardi soggetti a dazi entro 21 giorni. Trudeau ha dichiarato che queste misure rimarranno in vigore fino a quando gli Stati Uniti non ritireranno le loro tariffe.

La reazione della Cina

Anche la Cina ha risposto alle tariffe statunitensi annunciando, tramite il Global Times, l'introduzione di dazi del 15% su una serie di prodotti agroalimentari americani, tra cui pollo, grano, mais e cotone, a partire dal 10 marzo. Inoltre, saranno applicate tariffe del 10% su sorgo, soia, carne di maiale, manzo, frutta, verdura e latticini. Pechino ha inoltre inserito 15 entità statunitensi in una "lista di controllo delle esportazioni" e altre dieci aziende americane nell'elenco delle "entità inaffidabili", motivando la decisione con le vendite di armi a Taiwan e la cooperazione tecnico-militare con l'isola, considerata una "provincia ribelle" da "riunificare".

Questa escalation nelle tensioni commerciali tra gli Stati Uniti e i suoi principali partner commerciali potrebbe avere ripercussioni significative sull'economia globale, influenzando le catene di approvvigionamento e aumentando l'incertezza nei mercati internazionali.

Donald Trump annuncia dazi del 25% sui prodotti europei; l'UE promette risposta immediata - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato l'intenzione di imporre dazi del 25% sulle importazioni provenienti dall'Unione Europea. Durante la prima riunione di gabinetto della sua nuova amministrazione, Trump ha affermato che la decisione è stata presa e l'annuncio ufficiale avverrà a breve.

Trump annuncia dazi del 25% su auto, semiconduttori e farmaci - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha dichiarato l'intenzione di imporre dazi del 25% sulle importazioni di automobili, semiconduttori e prodotti farmaceutici. L'annuncio ufficiale è previsto per il 2 aprile. Trump ha specificato che le tariffe sulle auto importate saranno "intorno al 25%" e potrebbero aumentare significativamente nel corso dell'anno.

Dazi USA: la Cina risponde con tariffe su carbone e gas, avviata indagine su Google - In risposta ai dazi del 10% imposti dagli Stati Uniti su tutte le importazioni cinesi, la Cina ha annunciato una serie di contromisure che entreranno in vigore il 10 febbraio. Queste includono tariffe del 15% su carbone e gas naturale liquefatto (GNL) statunitensi, oltre a un dazio del 10% su petrolio, attrezzature agricole e alcune automobili provenienti dagli USA.