Francia, governo Barnier sfiduciato: 331 voti favorevoli alla mozione di censura

Il governo francese guidato da Michel Barnier è stato sfiduciato dall'Assemblée Nationale con 331 voti a favore della mozione di censura, superando la maggioranza richiesta di 289 voti. Questo evento segna la prima approvazione di una mozione di sfiducia in Francia dal 1962.

Il governo Barnier, in carica da soli 2 mesi e 29 giorni, è stato il più breve nella storia recente della Francia. La durata dei governi sotto la presidenza di Emmanuel Macron è progressivamente diminuita:

- Edouard Philippe: 3 anni, 1 mese e 18 giorni

Jean Castex : 1 anno, 10 mesi e 13 giorni

: 1 anno, 10 mesi e 13 giorni Elisabeth Borne : 1 anno, 7 mesi e 24 giorni

: 1 anno, 7 mesi e 24 giorni Gabriel Attal: 7 mesi e 23 giorni

La mozione di sfiducia è stata presentata dalla sinistra francese e ha ricevuto il sostegno del Rassemblement National (RN) di Marine Le Pen. Intervistata da TF1, Le Pen ha giustificato il suo voto come una scelta per "proteggere i francesi", criticando Barnier per non aver ascoltato le opposizioni durante la stesura della legge di bilancio.

Il presidente Emmanuel Macron, rientrato da una visita in Arabia Saudita, ha annunciato che nominerà un nuovo primo ministro entro 24 ore. La caduta del governo Barnier apre una fase di incertezza politica in Francia, con la necessità di formare un nuovo esecutivo in un parlamento frammentato.

Francia: Macron respinge le richieste di dimissioni come fiction politica - Emmanuel Macron ha definito "fiction politica" le richieste di dimissioni rivoltegli, sottolineando di non aver mai considerato l'idea di lasciare l'Eliseo prima della fine del suo mandato, prevista nel 2027. La Francia attraversa un momento di forte instabilità politica, con il governo guidato da Michel Barnier a rischio di una mozione di sfiducia.

Nations League: Italia-Francia 1-3, Azzurri sconfitti e secondi nel girone - Nella serata dedicata al tributo a Gigi Riva, l'Italia subisce una sconfitta per 3-1 contro la Francia a San Siro, nell'ultima partita del Gruppo A2 della UEFA Nations League. I Bleus di Didier Deschamps conquistano il primo posto nel girone e accedono ai quarti di finale come testa di serie.

Italia-Francia Nations League: orario - probabili formazioni e dove vederla in tv - La Nazionale italiana, guidata da Luciano Spalletti, torna in campo questa sera, domenica 17 novembre 2024, per affrontare la Francia nell'ultima partita del girone di UEFA Nations League. Dopo la vittoria sofferta contro il Belgio, che ha garantito la qualificazione ai quarti di finale, gli Azzurri cercano di consolidare il primato nel gruppo.