Ballando con le stelle sospeso il 7 dicembre per l'inaugurazione della Scala di Milano

La trasmissione "Ballando con le Stelle" non andrà in onda sabato 7 dicembre, posticipando la seconda parte della semifinale al 14 dicembre.

Questo cambiamento è dovuto alla partecipazione della conduttrice Milly Carlucci all'inaugurazione della stagione 2024/2025 del Teatro alla Scala di Milano, dove sarà impegnata nella diretta dell'opera "La forza del destino" di Giuseppe Verdi.

La finale del programma rimane confermata per sabato 21 dicembre in prima serata su Rai1. Alla Scala, Milly Carlucci affiancherà Bruno Vespa nella conduzione dell'evento, con collegamenti dal foyer a cura di Serena Scorzoni.

Questo sodalizio tra Carlucci e Vespa è una tradizione consolidata, rendendoli protagonisti di un appuntamento fondamentale per la lirica mondiale e un'occasione glamour per i presenti.

