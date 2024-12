Dragon Age Day

Celebrate il Dragon Age Day con Creazione del personaggio Standalone per The Veilguard e molto altro.

Il Dragon Age Day è tornato, e BioWare festeggia l'occasione insieme alla sua community con una serie di sorprese per i fan, incentrate sul recente Dragon Age: The Veilguard, tra cui il rilascio di una versione GRATUITA e standalone della famosa funzione del gioco Creazione del personaggio, disponibile su tutte le piattaforme!

Per dare il via ai festeggiamenti, BioWare ha creato sia un montaggio che mostra alcuni dei suoi Rook preferiti inviati dai fan, sia una nuova opera d'arte che celebra la legacy del franchise nel suo insieme e le nuove avventure intraprese da Rook nel suo cammino per diventare un Eroe della Veilguard.

Dragon Age Day e uno sguardo a Dragon Age: Dreadwolf - BioWare celebra Dragon Age e l'incredibile community dell'amato franchise con un assaggio di alcuni dei luoghi in cui i giocatori si avventureranno in Dragon Age: Dreadwolf. Il nuovo video in-game mostra le desolate ma bellissime terre degli Anderfels, i canali tortuosi e le torri scintillanti di Antiva e i mari turchesi di Rivain, che sono solo alcuni dei luoghi che attendono i giocatori.

Dragon Age Day Recap & Dragon Age: Dreadwolf 2D Cinematic - Nel caso ve lo siate perso, ieri 4 dicembre si è svolta la quinta celebrazione annuale del Dragon Age Day, con cui BioWare ha reso omaggio all'incredibile community dell'amato franchise RPG. Dalla presentazione delle loro opere d'arte alla rivelazione di nuovi poster per la serie Dragon Age: Absolution di Netflix e condividendo un'anticipazione di una nuova storia cinematografica in 2D di Dragon Age: Dreadwolf, una storia in 2D tratta dal gioco.