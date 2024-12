Amano: Un viaggio nell'anima attraverso l'arte

AMANO CORPUS ANIMAE: LA VISITA DELLA MOSTRA GUIDATI DAL CURATORE FABIO VIOLA

Martedì 10 dicembre alle 17:30 Fabio Viola, curatore della più grande mostra europea dedicata al sensei Yoshitaka Amano, prodotta da Lucca Comics & Games, accompagnerà 30 fortunati visitatori alla scoperta dell’esposizione

Milano, Fabbrica del VaporeLa mostra sarà aperta fino al 1° marzo 2025

Martedì 10 dicembre, alle 17:30, sarà possibile visitare la mostra Amano Corpus Animae, dedicata al maestro nipponico Yoshitaka Amano, accompagnati da una guida d’eccezione: Fabio Viola, curatore dell’esposizione e grande conoscitore dell’arte del Sensei. Viola guiderà gratuitamente nella visita della mostra i primi 30 fortunati che si prenoteranno scrivendo alla mail dedicata: [email protected].

Aperta lo scorso 13 novembre negli spazi della Fabbrica del Vapore di Milano, l’esposizione Amano Corpus Animae è la più grande mai realizzata in Europa dedicata al visionario Maestro Yoshitaka Amano; visitabile fino al 1° marzo 2025, è pensata per celebrare i 50 anni di carriera del Sensei attraverso 137 opere originali che celebrano la storia dell'animazione e dell'intrattenimento mondiale.

Organizzata e prodotta da Lucca Comics & Games in collaborazione con il Comune di Milano, la mostra spazia dalle opere del periodo Tatsunoko fino a Final Fantasy, dai primi passi mossi negli anni ‘70 negli studi di animazione fino alle ultime opere, per arrivare ai tre poster che celebrano il centenario di Giacomo Puccini che il Maestro Amano ha realizzato per l’edizione 2024 di Lucca Comics & Games.

Il percorso comprende gran parte delle creazioni che hanno contraddistinto il ragazzo di Shizuoka nell’Olimpo degli artisti dell’intrattenimento, facendone un creatore di mitologie contemporanee.

Amano è un artista entrato nelle case di tutti con anime e videogiochi e giungerà fino allo Spazio dove la sua opera Hiten sarà spedita nelle prossime settimane grazie a un progetto Unesco.

Le creazioni sono esposte secondo un progetto di allestimento realizzato in collaborazione con POLI.design - centro universitario internazionale per la formazione nel settore del design fondato nel 1999 dal Politecnico di Milano e riconosciuto in tutto il mondo - che vuole essere un ponte tra le arti visive e il design, mettendo in dialogo l’arte di Amano con l’innovazione e la sperimentazione estetica.

