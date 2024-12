BLEACH Rebirth of Souls sarà disponibile dal 21 marzo 2025

Preparati ad accettare la tua anima e a invertire il destino dal 21 marzo 2025 con il lancio di BLEACH Rebirth of Souls per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC.

Adattato dal leggendario franchise di Tite Kubo, il gioco invita a sfoderare le abilità uniche del proprio personaggio preferito di Bleach in avvincenti battaglie a colpi di spada ispirate all'anime.

Guarda un nuovo trailer con protagonista l'indimenticabile saga della Soul Society, in cui Ichigo e i suoi alleati metteranno alla prova i propri limiti per salvare Rukia dall'esecuzione, e con l'anticipazione di due nuovi personaggi giocabili: Aizen e Yamamoto!

Da oggi è possibile pre-ordinare BLEACH Rebirth of Souls in tre edizioni diverse:

Standard Edition - Il gioco base

Digital Deluxe Edition - Il gioco base, il Season Pass che include 7 giorni di accesso anticipato e il set soul crystal (#2), utile per potenziare le abilità dei personaggi.

Digital Ultimate Edition - Il gioco base, il Season Pass che include 7 giorni di accesso anticipato e il set soul crystal (#2, #3), il Thousand-Year Blood War Costume Set e il Rebirth of Souls Costume Set.

Pre-ordinando il gioco si riceverà anche il Thousand-Year Blood War Costume Set di Toshiro e Yoruichi come bonus.

Per il trailer italiano:

https://youtu.be/sf0TiLEQ5so

BLEACH Rebirth of Souls sarà disponibile dal 21 marzo 2025 per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC.

