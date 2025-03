BLEACH Rebirth of Souls - Opening Cinematic Movie

Con l’avvicinarsi dell’uscita di BLEACH Rebirth of Souls, è quasi tempo per i giocatori di impugnare le spade e ribaltare il proprio destino!

Nel nuovo trailer, BLEACH Rebirth of Souls offre uno sguardo approfondito al gioco basato sul leggendario franchise di Tite Kubo e porta i giocatori in profondità nel mondo dei souls reaper, in cui potranno impersonare personaggi iconici come Ichigo Kurosaki, Rukia Kuchiki, Sosuke Aizen e molti altri.

Guarda l’Opening Cinematic Movie:

https://youtu.be/888_x5ZwXR0

BLEACH Rebirth of Souls sarà disponibile dal 21 marzo 2025 per PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PC ed è disponibile per la prenotazione in tre edizioni: Standard, Deluxe e Ultimate.

Sia la Deluxe che la Ultimate Edition includono il Season Pass, un accesso anticipato di 7 giorni ai personaggi DLC, ai Soul Crystal e ai personaggi giocabili della Thousand Year Blood War.

Prenotando il gioco si riceverà il set costumi Thousand Year Blood War di Toshiro e Yoruichi come bonus.

