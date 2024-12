Arrivano i Tarocchi dei Videogiochi di Ckibe

Ci siamo, è arrivato il momento di Arckade: i mitici “Tarocchi dei Videogiochi” di Ckibe saranno disponibili per tutti a partire dal 6 dicembre! Si tratta del primo progetto editoriale della streamer e artista CKibe, realizzato insieme a Gigaciao, la casa editrice indipendente creata da Sio, Dado, Fraffrog e Giacomo Bevilacqua.

Si tratta di un incredibile boxset da collezione che comprende 22 Arcani maggiori e 56 Arcani minori, pieni di citazioni al mondo dei videogame, colori e tanti ricordi.

Per presentare al meglio questo progetto, unico nel suo genere, Gigaciao ha organizzato un evento presso la fumetteria Funside Navigli di Milano (Alzaia Naviglio Grande 54).

Il 13 dicembre alle 17:30, infatti, Ckibe presenterà “I Tarocchi dei Videogiochi”, raccontando i dietro le quinte sulla loro realizzazione e rispondendo alle domande dei presenti. A seguire, ci sarà il firmacopie in puro stile Ckibe, con tantissime chiacchiere e festa per tutti i fan.

