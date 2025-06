The Power of Play: Festival Videogiochi a Pesaro

THE POWER OF PLAY: A PESARO IL FESTIVAL CHE CELEBRA I VIDEOGIOCHI COME STRUMENTO DI CAMBIAMENTO

Il nuovo evento, realizzato in collaborazione con Games for Change, si terrà il 10 e 11 ottobre 2025 presso l’Auditorium Scavolini di Pesaro con un programma ricco di appuntamenti per coinvolgere famiglie, scuole, università, enti pubblici, organizzazioni non profit e imprese

IIDEA, l’associazione di categoria dell’industria dei videogiochi in Italia, insieme al Comune di Pesaro – CTE Square e all’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, annunciano The Power of Play, il nuovo festival dedicato ai videogiochi e al loro ruolo nella costruzione di un futuro più consapevole, inclusivo e sostenibile. L’iniziativa, in programma il 10 e 11 ottobre 2025 presso l’Auditorium Scavolini di Pesaro, è realizzata in partnership con Games for Change, organizzazione internazionale fondata nel 2004 che promuove la creazione e l’utilizzo di videogiochi con impatto sociale positivo. Proprio dal palco del Games for Change Festival 2025, in corso in queste ore a New York presso la Parsons School of Design, è stata annunciata l’iniziativa italiana che si propone, in linea con la mission del festival statunitense, di valorizzare il videogioco come strumento educativo, culturale e civico, con progetti che coinvolgono scuole, università, enti pubblici, organizzazioni non profit e imprese.

The Power of Play, in collaborazione con Games for Change, propone un programma articolato in quattro sezioni principali:

Conferenze - Approfondimenti, tavole rotonde e casi studio per comprendere come i videogiochi possano contribuire a trasformare positivamente ambiti come la cultura, l’educazione, la salute, la sostenibilità ambientale, la cittadinanza attiva e l’innovazione sociale.

- Approfondimenti, tavole rotonde e casi studio per comprendere come i videogiochi possano contribuire a trasformare positivamente ambiti come la cultura, l’educazione, la salute, la sostenibilità ambientale, la cittadinanza attiva e l’innovazione sociale. Showcase - Un percorso espositivo dedicato ai videogiochi che fanno la differenza, con postazioni demo e titoli selezionati tra le esperienze emergenti e i finalisti di premi internazionali, tutti accomunati da un messaggio significativo o da una finalità sociale.

- Un percorso espositivo dedicato ai videogiochi che fanno la differenza, con postazioni demo e titoli selezionati tra le esperienze emergenti e i finalisti di premi internazionali, tutti accomunati da un messaggio significativo o da una finalità sociale. Networking - Un’opportunità per far incontrare sviluppatori, educatori, operatori culturali, rappresentanti della società civile e delle istituzioni pubbliche, creando nuove connessioni tra creatività, ricerca, tecnologia e comunità.

- Un’opportunità per far incontrare sviluppatori, educatori, operatori culturali, rappresentanti della società civile e delle istituzioni pubbliche, creando nuove connessioni tra creatività, ricerca, tecnologia e comunità. Premio - Un riconoscimento speciale verrà assegnato al miglior videogioco italiano pubblicato nel 2024 con un messaggio o scopo significativo ("Game Beyond Entertainment"), nell’ambito degli Italian Video Game Awards. La selezione sarà curata da una giuria composta da esperti del settore a livello nazionale e internazionale.

L’11 ottobre sarà dedicato, invece, a workshop per le scuole, dibattiti su videogiochi ed educazione e ad opportunità di confronto per gli sviluppatori.

Sulla scia del percorso tracciato con il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2024 e con il ruolo di Casa delle Tecnologie Emergenti applicate a Cultura, Turismo ed Engagement (progetto CTE Square finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy), Pesaro conferma la propria vocazione come luogo di sperimentazione culturale e innovazione tecnologica, accogliendo il festival The Power of Play.

“Per loro natura i videogiochi sono in grado di unire mondi diversi: tecnologia e creatività, codice e arte, interattività e narrazione. Dietro ad ogni titolo c’è una storia capace di divertire, emozionare o educare. Il nuovo festival The Power of Play sarà un’occasione concreta per esplorare le potenzialità dei videogiochi nel veicolare valori, favorire il benessere e la diffusione di nuove competenze e diventare strumenti di cambiamento, per una comunità di videogiocatori più inclusiva e consapevole. Grazie alla prestigiosa partnership internazionale con Games for Change, siamo felici di portare questa visione a Pesaro, città che ha fatto dell’innovazione culturale una cifra distintiva del proprio percorso,” ha commentato Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA.

“Pesaro coniuga la vocazione culturale e turistica con l’innovazione abilitata da tecnologie emergenti. Il progetto CTE Square sta creando i presupposti affinché tutti, cittadini, turisti e attori del territorio, possano essere coinvolti in un grande gioco di squadra in cui le azioni di ognuno contribuiscono alla creazione di valore pubblico – ha commentato Alessandro Bogliolo, dell’Università di Urbino, coordinatore scientifico di CTE Square – Il festival The Power of Play espande l’impatto della Casa delle Tecnologie Emergenti, mettendo la città di Pesaro in primo piano nel panorama nazionale e internazionale dei videogiochi a impatto sociale positivo.”