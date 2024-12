Moggi: Juventus non da scudetto, mercato? Venderei Douglas Luiz, terrei Fagioli

Luciano Moggi, ex direttore generale della Juventus, ha espresso la sua opinione sul momento delicato della squadra bianconera durante un'intervista ad Adnkronos. La Juventus, attualmente reduce da tre pareggi consecutivi e con 10 pareggi in 19 partite ufficiali, è difficile da valutare secondo Moggi. "La squadra è partita con un progetto nuovo a luglio, e serve tempo. Una squadra non si costruisce in cinque mesi, nemmeno in un anno. Gli infortuni hanno complicato le cose, ma con la fine dell'emergenza i risultati miglioreranno", ha dichiarato.

Secondo Moggi, la Juventus non è attrezzata per competere per lo scudetto in questa stagione. "L’obiettivo realistico è il quarto posto, dato che Napoli, Atalanta e Inter sono più forti. Non sarà facile, ma è alla portata, a patto di recuperare al più presto giocatori come Vlahovic e Gonzalez."

Moggi ha anche criticato alcune scelte tecniche e di mercato. "Ci sono stati errori. Giuntoli non avrebbe dovuto acquistare Douglas Luiz, sarebbe stato meglio lasciarlo in Premier League. Anche Thiago Motta sta sbagliando con la posizione di Koopmeiners, che viene schierato troppo avanzato e spalle alla porta, dove non riesce a rendere al meglio. Inoltre, l'errore a Lecce nel finale, inserendo i giovani Rouhi e Pugno, ha trasmesso alla squadra l’idea che la partita fosse finita. Il pareggio di Rebic al 93' ne è stata la conseguenza."

Sul fronte mercato, Moggi suggerisce interventi mirati: "Alla squadra mancano leader, come Bremer, che purtroppo tornerà solo il prossimo anno. Con la situazione finanziaria attuale, la Juventus potrebbe fare al massimo un acquisto, a meno di vendere qualcuno. Io cederei Douglas Luiz e terrei Fagioli, che ha dimostrato in passato di essere un ottimo giocatore."

Moggi conclude sottolineando la necessità di un approccio più strategico per migliorare le prestazioni della squadra.

Mondiale per club 2025: fasce ufficiali e possibili avversarie di Inter e Juventus - La FIFA ha ufficializzato le fasce per il sorteggio della fase a gironi del Mondiale per Club 2025, che si terrà giovedì 5 dicembre a Miami alle 19:00 ora italiana. Le 32 squadre partecipanti saranno suddivise in otto gruppi da quattro, determinati in base alla fascia di appartenenza.

Lecce-Juventus 1-1: Rebic segna in extremis e blocca i bianconeri - Ante Rebic spezza i sogni di vittoria della Juventus al Via del Mare. La sfida termina 1-1, regalando al Lecce un punto cruciale per la classifica, grazie al pareggio arrivato al terzo minuto di recupero. La rete di Rebic, ex Milan, è frutto di un perfetto assist di Krstovic.

Aston Villa-Juventus 0-0: Pari senza reti a Birmingham - Allo stadio Villa Park di Birmingham, Aston Villa e Juventus hanno pareggiato 0-0 in un incontro valido per la fase a gironi della UEFA Champions League. Nonostante le numerose occasioni da entrambe le parti, la partita si è conclusa senza reti.La Juventus ha iniziato il match con grande intensità, mantenendo il possesso del pallone e creando diverse opportunità offensive.