Fedez avvistato con una nuova misteriosa compagna: le foto esclusive su 'Chi'

Da alcune settimane, il celebre rapper Fedez è stato visto in compagnia di una giovane donna che preferisce mantenere l'anonimato, coprendosi il volto in pubblico. Le immagini, pubblicate in esclusiva dal settimanale 'Chi', hanno rapidamente attirato l'attenzione dei fan online.

Fedez ha sempre condiviso apertamente la sua vita privata, affrontando temi delicati come la malattia e la depressione. Tuttavia, questa nuova relazione sembra essere avvolta nel mistero. Recentemente, il rapper ha condiviso una foto di una cena da Cracco, in cui si intravedeva una mano femminile, senza rivelare ulteriori dettagli. Nelle immagini diffuse, Fedez esce da Casa Cipriani; dopo aver inviato un'amica a controllare la presenza di fotografi, lascia il locale con la donna, che nasconde il viso dietro una sciarpa. Successivamente, i due salgono su una Ferrari e si dirigono verso casa. Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini, la ragazza è molto giovane e non appartiene al mondo dello spettacolo.

Fedez è tornato alla ribalta inaugurando il suo nuovo progetto, 'Pulp Podcast'. Durante la sua partecipazione al format 'Real Talk', ha lanciato frecciate in rima rap all'ex moglie, dichiarando: "Chi perde un marito trova un patrimonio", e ha menzionato anche l'ex socio Luis Sal, Myrta Merlino e altri. Inoltre, domenica scorsa, Carlo Conti ha annunciato la partecipazione di Fedez tra i big in gara al Festival di Sanremo 2025.

