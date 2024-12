GTA Online: Agents of Sabotage

GTA Online: Agents of Sabotage in arrivo il 10 dicembre

Guarda il nuovo trailer

L'ex agente dell'FIB, Jodi Marshall nutre molto rancore nei confronti dei sui ex datori di lavoro. Ha mantenuto un accesso segreto ai file del Bureau e non ha paura di usare questo privilegio a proprio vantaggio.

Rivendica la fabbrica tessile Darnell Bros, il posto in cui sono stati escogitati alcuni dei crimini più leggendari di Los Santos, e usala come base operativa in GTA Online: Agents of Sabotage.

Unisciti a Jodi, con l'aiuto di una vecchia conoscenza, il tuo primo ufficiale Pavel da The Cayo Perico Heist. Insieme potrete sfruttare gli ultimi ritrovati tecnologici clandestini per assaltare alcuni dei bersagli più importanti della città in questo nuovo aggiornamento di GTA Online.

In arrivo il 10 dicembre su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Guarda subito il trailer sopra.

GTA Online: Black Friday e altro ancora - È iniziata l'ultima settimana della Sfida dei Colpi e quale modo migliore per raggiungere l'agognato obiettivo di 20.000 MILIARDI di GTA$ che rischiare il tutto per tutto al Casinò e Resort Diamond. Escogita un piano sofisticato e appropriati del contenuto del caveau sotterraneo del casinò Diamond, che conterrà dei diamanti nel Colpo al Casinò Diamond fino al 4 dicembre.

GTA Online: Evita l'apocalisse e ottieni ricompense doppie - Evita l'apocalisse e ottieni ricompense doppie durante la seconda settimana della Sfida dei Colpi Inoltre, aggiornamento dei progressi della sfida della community, GTA$ e RP doppi nella serie di sfide del bunker e altro Contrasta i piani di dominio mondiale del pezzo grosso della tecnologia Avon Hertz e la sua IA Cliffford nella missione Rischio apocalisse, il colpo conclusivo di Il colpo dell'apocalisse, e ottieni GTA$ e RP doppi durante la seconda settimana della Sfida dei Colpi.

GTA ONLINE: fai irruzione nella Sfida dei Colpi per tutto il mese - Rubate un totale di 20.000 miliardi di GTA$ per ottenere bonus e ricompense speciali nei colpi ogni settimana Lasciati trasportare dalla furtività, dallo spirito di squadra e dalla brama infinita per il dollaro mentre ti fai strada nell'esotico complesso di El Rubio a Cayo Perico, ti infiltri nel caveau del Casinò e Resort Diamond, salvi San Andreas dall'annientamento totale e metti a segno una serie di rapine al cardiopalma in alcuni dei luoghi più sorvegliati di Los Santos nella Sfida dei Colpi.