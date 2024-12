Fallout 76 scende nel sottosuolo

Preparati ad affrontare una nuova attività di fine gioco con il lancio di Fallout 76: Profondità Luccicanti. Ora disponibile gratis per i giocatori di Fallout 76 su tutte le piattaforme, Profondità Luccicanti introduce le attesissime incursioni, dove i giocatori scenderanno nel sottosuolo in un vecchio laboratorio dell’Enclave in cui la ricerca sperimentale sull’ultracite prometteva di rimodellare l’Appalachia. Ora è abbandonato e invaso dalle creature, e le squadre di quattro persone dovranno schierare dotazioni d’eccellenza, strategie intelligenti e collaborazione precisa per sopravvivere.

Guarda il trailer di Profondità Luccicanti: https://www.youtube.com/watch? v=cSbfDR8xI_I

Come parte di questo aggiornamento, i giocatori incontreranno nuovi nemici, tra cui un nuovo boss, il più grande mai introdotto in un gioco Fallout: il terrore di ultracite, un mostro mutante che si aggira nelle profondità. Complici nemici implacabili e scontri impegnativi, c’è parecchio da fare per sopravvivere, superare le sfide letali e svelare i misteri di questa terribile operazione sotterranea.

Grandi sfide offrono grandi ricompense: il sistema di creazione leggendaria arriva a 4 stelle, con nuove armi, armature e modifiche leggendarie a 4 stelle che si possono guadagnare nell’incursione Profondità Luccicanti. Ma non è tutto: Profondità Luccicanti introduce anche i titoli dei giocatori e gli animali domestici per il C.A.M.P., così potrai mettere in mostra il tuo successo nell’incursione con un meritato soprannome e tornare a casa da un nuovo amico peloso.

Insieme a Profondità Luccicanti arriva la stagione 19: Forgia scientifica. I giocatori scopriranno l’Enclave, una fazione occulta del governo composta dal supercomputer intelligente MODUS e dedita alla ricostruzione dell’America attraverso la scienza, e otterranno ricompense altamente tecnologiche.

Fallout 76: Profondità Luccicanti è disponibile su Steam, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4 e PlayStation 5. Fallout 76 è disponibile anche con Xbox Game Pass e PlayStation Plus Extra.

