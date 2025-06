Bethesda è lieta di annunciare i nuovi trailer di The Elder Scrolls Online e Fallout 76 all’Xbox Games Showcase di domenica 8 giugno. Puoi trovare i dettagli di seguito: The Elder Scrolls Online ZeniMax Online Studios ha presentato in anteprima un nuovo trailer di gioco per The Elder Scrolls Online: Stagione della Setta del Verme Parte 1 all’Xbox Games Showcase 2025, illustrando vari modi in cui i giocatori possono esplorare Tamriel, da soli o insieme alla community di ESO.

Questo trailer segue il lancio del 2 giugno su PC e Mac di The Elder Scrolls Online: Stagione della Setta del Verme Parte 1, che porterà i giocatori a Western Solstice per esplorare una nuova zona e proseguire la trama della missione principale nata oltre 10 anni fa.

L’aggiornamento sarà disponibile per i giocatori su console il 18 giugno. Tutti i giocatori avranno accesso all’aggiornamento 46 gratuito del gioco base, con il nuovo sistema Subclassing che permette di combinare i vari alberi delle abilità.

Inoltre, i giocatori che desiderano tornare a giocare a ESO dopo una lunga pausa potranno farlo con semplicità grazie al sistema Hero’s Return, che offre ricompense di gioco dopo aver completato questo peculiare ripasso. Trailer:(IT) ESO: https://youtu.be/Y5y5tyZykPQ Fallout 76: Fissione per la pesca Bethesda Game Studios ha presentato in anteprima il trailer di lancio dell’ultimo aggiornamento di Fallout 76, Fissione per la pesca, all’Xbox Games Showcase 2025, introducendo nella Zona Contaminata un attesissimo e rilassante passatempo estivo: la pesca.

Pubblicato il 3 giugno, questo aggiornamento è disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme e per tutti i giocatori di Fallout 76 che potranno scoprire il lato più pacato dell’Appalachia con una rete traboccante di nuove e pescose avventure.Esche, condizioni meteo, canne da pesca e luoghi diversi genereranno nuovi tipi di pesci, così i pescatori potranno provare varie combinazioni per catturare tantissime prede: pesci comuni, uno dei 12 axolotl più ambiti che cambiano ogni mese e leggende locali.

C’è molto altro da scoprire all’Approdo del Pescatore, una nuova località della Palude Boscosa, tra cui Linda-Lee (il paguro gigante che vive sul molo) che darà ai giocatori un oggetto leggendario in cambio di bocconcini di pesce. Trailer:(IT) Fallout 76: https://youtu.be/Yim6eKSCl-U