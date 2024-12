Verona, Chi era Cristina Pugliese trovata impiccata in doccia: indagato il compagno per omicidio

La Procura di Verona ha aperto un'indagine per omicidio a carico di un quarantenne, compagno di Cristina Pugliese, la 27enne trovata impiccata nella doccia della sua abitazione a Caldiero (Verona) domenica sera. Secondo la testimonianza dell'uomo, la donna si sarebbe suicidata utilizzando il flessibile della doccia. Tuttavia, le circostanze del decesso sono apparse immediatamente sospette agli inquirenti. È stata disposta l'autopsia sul corpo della vittima, mentre l'appartamento è stato posto sotto sequestro. L'iscrizione dell'uomo nel registro degli indagati gli consente di nominare propri consulenti.

Chi era Cristina Pugliese

Cristina Pugliese, originaria di Marina di Gioiosa Ionica in provincia di Reggio Calabria, viveva nel veronese con la famiglia. Nel territorio risiedono anche i suoi genitori e il fratello, titolare di un'autofficina a Soave. La donna lascia una bambina di 5 anni.

L'allarme è stato lanciato nel tardo pomeriggio di domenica dal compagno, che ha contattato i Carabinieri al 112 riferendo di aver trovato il corpo senza vita nel bagno dell'abitazione e sostenendo che la donna si fosse suicidata utilizzando il tubo flessibile della doccia.

