Intel annuncia le schede grafiche Arc B-Series

Oggi Intel ha annunciato le nuove schede grafiche Intel Arc serie B (nome in codice Battlemage). Le GPU Intel Arc B580 e B570 offrono il miglior rapporto qualità-prezzo della categoria in termini di prestazioni a prezzi accessibili alla maggior parte dei giocatori, offrono funzionalità di gioco moderne e sono progettati per accelerare i carichi di lavoro dell'intelligenza artificiale. L'Intel X e I motori AI Matrix Extensions (XMX) alimentano il nuovo X e SS 2, composto da tre tecnologie che insieme aumentano prestazioni, fluidità visiva e reattività.

“Le nuove GPU Intel Arc Serie B rappresentano l'aggiornamento perfetto per i giocatori. Offrono prestazioni eccezionali in termini di rapporto qualità-prezzo e straordinarie esperienze di gioco a 1440p con XeSS 2, motori di ray tracing di seconda generazione e motori XMX AI. Siamo lieti di essere affiancati da più partner che mai in modo che i giocatori abbiano più scelta nel trovare il loro design perfetto”.–Vivian Lien, vicepresidente Intel e direttore generale di Client Graphics

Informazioni sulla nuova architettura: le GPU Intel Arc serie B utilizzano gli ultimi processori X e 2, ottimizzata per offrire maggiore efficienza e prestazioni per core più elevate con un minore sovraccarico del software. X di seconda generazione e -core offrono le solide funzionalità di elaborazione necessarie per i carichi di lavoro moderni e includono motori AI XMX ad alte prestazioni. Nuovo X e -i core sono supportati da unità di ray tracing più capaci, migliori prestazioni di mesh shading e supporto migliorato delle funzioni grafiche chiave per aumentare significativamente l'efficienza delle prestazioni con i motori di gioco più recenti.

Circa X e SS2: X e SS 2 ora include tre tecnologie: X e SS Super Risoluzione, X e Generazione di frame SS e X e Bassa latenza. X e SS Super Risoluzione è la tecnologia chiave alla base della prima generazione di X e SS, che offre upscaling basato sull'intelligenza artificiale da più di due anni e ora supporta più di 150 giochi. Nuovo X basato sull'intelligenza artificiale e SS Frame Generation aggiunge fotogrammi interpolati utilizzando il flusso ottico e la riproiezione dei vettori di movimento per fornire una maggiore fluidità di gioco. E il nuovo X e La bassa latenza si integra con il motore di gioco per fornire una risposta più rapida agli input dei giocatori. Con tutte e tre le tecnologie attivate, X e SS 2 è in grado di aumentare l'output di fotogrammi al secondo fino a 3,9 volte per offrire prestazioni elevate nei giochi AAA impegnativi.Perché è importante: la proprietà intellettuale (IP) della grafica Intel consente esperienze grafiche moderne su larga scala per un'ampia gamma di dispositivi, tra cui schede grafiche, laptop e palmari.

Le GPU Intel Arc serie B beneficiano di un ambiente software maturo grazie ai continui investimenti nel portafoglio grafico di Intel.Rispetto alla generazione precedente, le GPU Intel Arc Serie B offrono prestazioni migliori del 70% per X e -nucleo e il 50% di prestazioni in più per watt. La GPU B580, se confrontata con la GPU Intel Arc A750, è in media del 24% più veloce a 1440p con alcuni giochi fino al 78% più veloci. Rispetto alla concorrenza, la GPU Intel Arc B580 offre prestazioni per dollaro migliori fino al 32%.Con 12 GB di memoria GPU dedicata per Intel Arc B580 e 10 GB per Intel Arc B570, i giocatori possono aspettarsi giochi ad alte prestazioni con impostazioni di qualità ultra 1440p, migliorate dall'X basato sull'intelligenza artificiale. e Tecnologie SS2.

Il nuovo software grafico Intel fornisce l'accesso alle impostazioni di visualizzazione, comprese le modalità colore e ridimensionamento e il supporto della frequenza di aggiornamento variabile (VRR). Le impostazioni grafiche 3D includono un limitatore di fotogrammi al secondo e una modalità a bassa latenza a livello di driver.

I controlli delle prestazioni includono overclocking di base e avanzato e parametri basati su PresentMon open source ampiamente adottato, che ora include il supporto per la generazione di frame e le misurazioni della latenza.

I dettagli: le caratteristiche delle GPU Intel Arc serie B includono:

Potenti motori multimediali: i principali motori X e Il motore multimediale con doppi transcoder multiformato (MFX) è progettato per supportare la creazione e la riproduzione di contenuti multimediali (video) più veloci e di qualità superiore. Le GPU includono anche un ampio supporto hardware per codec di codifica e decodifica, come AV1, H.265 incluso 4:2:2 a 10 bit, H.264 e VP9.

Supporto per AI Playground: l'applicazione iniziale AI gratuita, all-in-one e facile da usare di Intel è progettata per eseguire carichi di lavoro di intelligenza artificiale generativa localmente per consentire agli utenti di eseguire facilmente la generazione di testo in immagini, il fotoritocco e l'upscaling e personalizzare i chatbot con i propri dati.

Supporto Game On Driver: le GPU Intel Arc serie B continueranno a ricevere software e prestazioni ottimizzati per i giochi più popolari il giorno del lancio.

