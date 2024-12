Veeam Data Platform 12.3

Veeam, leader globale nella resilienza dei dati, presenta nuove funzionalità enterprise con la versione 12.3 di Veeam Data Platform, tra cui l'integrazione con Microsoft Entra ID Protection

L'ultima release di Veeam introduce potenti strumenti di cyber resilienza, una reportistica avanzata alimentata da Generative AI, una protezione completa per Nutanix AHV e l'accesso migliorato a Veeam Data Cloud Vault v2

Veeam Software, leader mondiale nella Data Resilience, annuncia il lancio di Veeam Data Platform v12.3. Questa nuova release, attesa con grande interesse, si focalizza su tre obiettivi strategici per le aziende: rafforzare la protezione delle identità e degli accessi con il supporto al backup di Microsoft Entra ID, potenziare l’analisi proattiva delle minacce attraverso strumenti avanzati come Recon Scanner e Veeam Threat Hunter, e sfruttare l'AI generativa per una protezione dei dati aziendali più intelligente, con reportistica avanzata grazie a Veeam Intelligence. Veeam Data Platform v12.3 amplia inoltre la portabilità dei dati, offrendo una protezione completa per Nutanix AHV con elaborazione application-aware, avvisi dettagliati e analisi approfondite per i carichi di lavoro Nutanix. Completamente integrata con Veeam Data Cloud Vault v2, questa release garantisce accesso immediato a uno storage cloud sicuro, air-gapped, crittografato e immutabile, il tutto con costi prevedibili.

"La sicurezza parte dall'identità e dall'autenticazione, motivo per cui l'integrazione del backup per Microsoft Entra ID rappresenta un'aggiunta fondamentale in Veeam Data Platform v12.3. Questa nuova funzionalità consente di proteggere il sistema di gestione delle identità e degli accessi più diffuso, abbinandolo a strumenti avanzati di analisi proattiva delle minacce. In questo modo, le aziende sono meglio equipaggiate per affrontare le sfide della sicurezza informatica," ha dichiarato Anand Eswaran, CEO di Veeam. "In un contesto in cui le aziende rafforzano la loro postura di sicurezza e danno sempre più importanza alla mobilità dei dati, Veeam Data Platform si distingue offrendo il più ampio set di funzionalità per garantire che i dati non siano solo sottoposti a backup e protetti, ma anche altamente resilienti. Questo approccio è essenziale per assicurare la continuità operativa, indipendentemente dalle circostanze."

Nel percorso di trasformazione digitale, il cloud assume un ruolo fondamentale nel favorire innovazione ed efficienza. Per proteggere in modo completo i servizi di gestione delle identità e degli accessi, le organizzazioni hanno bisogno di solide funzionalità di resilienza dei dati, integrate nella piattaforma di resilienza scelta. Veeam Data Platform v12.3 risponde perfettamente a queste esigenze, combinando la protezione avanzata di Microsoft Entra ID con soluzioni innovative di cybersecurity, offrendo alle aziende una sicurezza di livello superiore.

La gestione dell'identità e degli accessi (IAM) rappresenta la fonte della verità per le aziende, e la sua protezione è cruciale. Per molte organizzazioni, Microsoft Entra ID è un elemento essenziale per garantire la continuità operativa. Le nuove funzionalità di protezione offerte da Veeam per Microsoft Entra ID consentono alle aziende di ripristinare rapidamente le operazioni in pochi secondi, mitigando le minacce informatiche latenti e correggendo configurazioni errate che possono compromettere la produttività. Grazie all’accelerazione del rilevamento delle modifiche, alla semplificazione della conformità e al ripristino rapido, le aziende possono proteggere sia Active Directory on-premises che Microsoft Entra ID. Questo garantisce un accesso continuo ai sistemi e riduce significativamente i rischi associati a minacce informatiche, attacchi o errori umani.

Veeam Data Platform v12.3 introduce strumenti innovativi per rafforzare la resilienza informatica, tra cui:

Recon Scanner introduce una tecnologia di valutazione proattiva delle minacce, progettata per identificare tattiche, tecniche e procedure (TTP) avversarie prima che un attacco informatico abbia luogo. Basato sulla tecnologia Coveware, in attesa di brevetto e testata in migliaia di incidenti ransomware, Recon Scanner rappresenta la prima integrazione di questa tecnologia all'interno di Veeam Data Platform. Con questa innovazione, Veeam si afferma come il primo e unico fornitore di piattaforme a offrire un livello così avanzato di valutazione proattiva delle minacce, consolidando la sua leadership nella resilienza informatica e nella protezione preventiva contro le minacce emergenti.

IoC Tools Scanner consente alle organizzazioni di ricevere avvisi tempestivi sulla comparsa di indicatori di compromissione (IoC), ossia strumenti comunemente utilizzati dai criminali informatici per attuare tecniche come il movimento laterale, l'esfiltrazione di dati, il comando e controllo, l'accesso non autorizzato alle credenziali e molto altro, su sistemi protetti. Questo strumento riduce significativamente il tempo medio di rilevamento (MTTD) delle minacce, consentendo alle aziende di intervenire prontamente e prevenire attacchi informatici prima che possano compromettere la sicurezza.

Veeam Threat Hunter offre una scansione accelerata del malware basata su firme, consentendo alle aziende di ampliare la loro rete di protezione e rilevare minacce latenti nei backup. Questo facilita l'implementazione rapida di misure di sicurezza cruciali per garantire la continuità aziendale. Integrato in Veeam Data Platform, Threat Hunter sfrutta l'apprendimento automatico (ML) e l'analisi euristica per identificare minacce avanzate, come il malware polimorfico. Con firme delle minacce e modelli ML costantemente aggiornati più volte al giorno, il sistema estende il rilevamento anche alle nuove minacce in continua evoluzione.

Nuovi miglioramenti per Veeam Data Platform v12.3

Protezione completa di Nutanix AHV: Veeam Data Platform v12.3 potenzia la resilienza dei dati per tutti gli hypervisor, offrendo una protezione completa per gli ambienti Nutanix AHV. Con l'elaborazione application-aware, il rilevamento delle minacce in tempo reale durante il backup e un'analisi approfondita dei dati, Veeam garantisce la sicurezza di tutte le applicazioni critiche su Nutanix AHV. La protezione delle informazioni e l'accesso alle risorse necessarie non richiedono competenze specialistiche in Nutanix AHV. Grazie a Veeam Data Platform, gli utenti possono semplificare e ottimizzare il processo, evitando la necessità di consultare report e dashboard complessi, migliorando così l'efficienza e la facilità di gestione.

Integrazione con Veeam Data Cloud Vault: Con l'ultima release, Veeam Data Cloud Vault è ora completamente integrato in Veeam Data Platform, semplificando per i clienti l'ottimizzazione del backup immutabile e offsite. Vault è un servizio di archiviazione sicuro, completamente gestito e basato sul cloud, che sfrutta la potenza di Microsoft Azure per semplificare l'archiviazione dei backup di dati e applicazioni mission-critical fuori sede, garantendo una resilienza aziendale senza pari. Questa integrazione offre agli utenti l'accesso immediato a uno storage cloud sicuro, con costi prevedibili, ed è progettata secondo gli standard Zero Trust Data Resilience (ZDTR) per supportare la regola 3-2-1-1-0 nella protezione dei dati. Tale filosofia rappresenta la base di una strategia di protezione robusta e di iniziative di resilienza dei dati, assicurando l'integrità e la disponibilità dei backup anche in caso di attacchi o disastri.

Veeam Intelligence: Con l'aggiunta di funzionalità avanzate di Generative AI, Veeam Data Platform v12.3 offre intelligenza proattiva e approfondimenti basati sull'AI attraverso Veeam Intelligence. Gli amministratori possono ottimizzare le prestazioni di backup, identificare e mitigare potenziali rischi, e prendere decisioni basate su dati in modo rapido ed efficiente. Questa innovazione riduce il carico di lavoro delle risorse IT, migliorando la gestione e la protezione dei dati con una maggiore visibilità e azioni informate per garantire la resilienza dei sistemi aziendali.

Veeam Data Platform v12.3 è ora disponibile. Maggiori informazioni su Veeam: https://www.veeam.com.

Veeam: leader indiscusso nella resilienza dei dati - Veeam ha ricevuto il punteggio massimo nella categoria strategia e superiore alla media nel feedback dei clienti nel recente Data Resilience Solutions, Q4 2024. Veeam Software, leader numero uno per quota di mercato nella Data Resilience, ha annunciato oggi che la società di ricerca globale Forrester Research ha posizionato l'azienda come Leader in The Forrester Wave™:Data Resilience Solutions, Q4 2024.

Veeam e l’integrità dei dati - Veeam e l’integrità dei dati: la base della vera data freedom A cura di Rick Vanover, Vice President, Product Strategy, Veeam Con le aziende che gestiscono ecosistemi di dati sempre più complessi, mantenere l'integrità dei dati durante il trasferimento è diventato più critico che mai.

Potenziato il Veeam Data Cloud Vault - Veeam, leader n.1 nella resilienza dei dati, potenzia il Veeam Data Cloud VaultLa nuova offerta di archiviazione cloud offre una disponibilità estesa, un prezzo unico e prevedibile per l'archiviazione cloud attraverso due nuove edizioni, garantendo un'integrazione fluida con Veeam Data Platform, basata sui principi di resilienza dei dati Zero TrustVeeam Software, leader n.